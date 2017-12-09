Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки»
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Какие имена будут в тренде в 2018 году
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
«Любить по-русски — это жалеть»: 10 цитат Леонида Броневого
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
«Любить по-русски — это жалеть»: 10 цитат Леонида Броневого
Телезрители едва узнали 60-летнюю Татьяну Догилеву – СМИ
Красное платье: Миддлтон подчеркнула животик - СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
23:10 (мск), источник: ТАСС

Рекультиватор полигона «Кучино» отвергает причастность свалки к запаху в Москве

Глава Балашихи отметил, что искать причину запаха в городе «бессмысленно и непрофессионально».

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Компания «Спецгеоэкология», разработавшая проект рекультивации полигона «Кучино» в Балашихе, исключает причастность этой свалки к распространению неприятного запаха в Москве в пятницу. Об этом заявил журналистам гендиректор компании Борис Трушин.

«Кучино» — один из крупнейших в Подмосковье полигонов для отходов — закрыл в конце июня губернатор региона Андреем Воробьев после требования президента РФ Владимира Путина. В августе жители области и юго-восточных районов Москвы начали жаловаться на неприятный запах, после чего в «Кучино» начали создавать систему удаления газа, которая частично была запущена в начале декабря.

Полигон не может так далеко источать запахи. Это может происходить лишь на первых нескольких километрах. Поток ветра просто рассеивается. К тому же в рамках экстренной дегазации пробуренные скважины закрыты оголовками, что не позволяет выходить газу из них.
Борис Трушин
Гендиректор компании «Спецгеоэкология»

«Сегодня был на полигоне и чувствуется запах лишь в “углублении”. Рядом с территорией его также на момент моего посещения не наблюдалось», — описал ситуацию гендиректор «Спецгеоэкологии».

Власти и эксперты не связывают проблему с «Кучино»

Глава Балашихи Сергей Юров также усомнился в возможной причастности «Кучино» к распространению запаха.

Мы регулярно мониторим метеорологические условия и состояние воздуха. В последние несколько дней преобладает южный ветер, что подтверждают и наши станции, и сайт самого Росгидромета. Сотрудникам федеральной службы искать причину запаха в нашем городе, расположенном на востоке Москвы, бессмысленно и непрофессионально.
Сергей Юров
Глава Балашихи

Генеральный директор института проектирования экологии и гигиены (Санкт-Петербург) Алексей Ломтев, чью организацию привлекли к исследованиям по выявлению неприятного запаха на юго-востоке Москвы ранее, сообщил журналистам, что «Кучино» не может быть причиной нынешней вспышки неприятного запаха. «Если учитывать гидрометеорологические условия, то последние три дня в регионе преобладал южный и юго-западный ветер, это направление как раз из Москвы (а не из области — прим. ТАСС). Так что полигон “Кучино” не мог быть причиной неприятного запаха в Москве», — сказал эксперт.

Специалисты ищут причину

Для того чтобы установить источник неприятного запаха, 9 декабря по предложению мэра Москвы Сергея Собянина была создана совместная группа, в которую вошли представители правительств Москвы и области, МЧС, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

Читайте также
Росгидромет назвал возможную причину неприятного запаха в Москве

Вечером в субботу Росприроднадзор на своем сайте сообщил, что начал осмотр предполагаемых источников загрязнения воздуха и отбор проб для количественного химического анализа. Среди осматриваемых объектов — закрытый полигон «Кучино», мусоросжигательные заводы № 3 и 4, Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения, Московский нефтеперерабатывающий завод в столичном районе Капотня, а также свалка в районе Печатники. Измерения на объектах проводятся по компонентам: сероводород, меркаптаны, метан, аммиак.

Часть названных объектов, включая «Кучино», уже фигурировали в расследовании созданного осенью межрегионального штаба для поиска источников запахов на юго-востоке и востоке Москвы и в Подмосковье. Тогда поводом послужили жалобы жителей этих районов на неприятный запах.

В экстренных службах ранее ТАСС сообщали, что специалисты МЧС обследовали полигоны твердых бытовых отходов в Некрасовке и подмосковных Люберцах, закрытую свалку «Кучино» в Балашихе, очистные сооружения Новомосковского и Троицкого округов Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков говорил, что источник неприятного запаха не нашли на промышленных и коммунальных предприятиях столицы и Подмосковья. При этом власти Москвы не назвали конкретные объекты, с которых были сняты подозрения. Днем в субботу Бирюков заявил, что причины неприятного запаха будут выявлены в течение двух суток. Ранее пресс-служба «Мосэкомониторинга» также сообщала, что результаты анализа проб будут готовы в течение двух суток.

Запах в Москве

В пятницу, 8 декабря, Главное управление МЧС по Москве приняло более 100 обращений о появлении неприятного запаха, на который жаловались жители Центрального, Северного, Северо-Западного и Северо-Восточного округов города.

При этом, по данным самого главка и Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Лавров проигнорировал вопрос американской журналистки
Почему Олимпийский комитет России должен заплатить $15 млн МОК
Пхеньян прокомментировал решение Трампа по статусу Иерусалима
Збруев: Броневой был человеком с абсолютным слухом
Минобороны: США мешают авиации РФ уничтожать боевиков
В МОК придумали способ отделить спорт от политики
Сторонники Саакашвили в Грузии собирают подписи за освобождение
Капитан «Спартака» прокомментировал крупнейшее поражение клуба
День борьбы с коррупцией: можно ли ее победить кнутом и пряником
Спорт
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех Дебютантка финалов серии Гран-при, действующая чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Загитова набрала в сумме короткой и произвольной программ 223,30 балла
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь