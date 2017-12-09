Рекультиватор полигона «Кучино» отвергает причастность свалки к запаху в Москве
Глава Балашихи отметил, что искать причину запаха в городе «бессмысленно и непрофессионально».
Глава Балашихи отметил, что искать причину запаха в городе «бессмысленно и непрофессионально».
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Компания «Спецгеоэкология», разработавшая проект рекультивации полигона «Кучино» в Балашихе, исключает причастность этой свалки к распространению неприятного запаха в Москве в пятницу. Об этом заявил журналистам гендиректор компании Борис Трушин.
«Кучино» — один из крупнейших в Подмосковье полигонов для отходов — закрыл в конце июня губернатор региона Андреем Воробьев после требования президента РФ Владимира Путина. В августе жители области и
Полигон не может так далеко источать запахи. Это может происходить лишь на первых нескольких километрах. Поток ветра просто рассеивается. К тому же в рамках экстренной дегазации пробуренные скважины закрыты оголовками, что не позволяет выходить газу из них.
«Сегодня был на полигоне и чувствуется запах лишь в “углублении”. Рядом с территорией его также на момент моего посещения не наблюдалось», — описал ситуацию гендиректор «Спецгеоэкологии».
Власти и эксперты не связывают проблему с «Кучино»
Глава Балашихи Сергей Юров также усомнился в возможной причастности «Кучино» к распространению запаха.
Мы регулярно мониторим метеорологические условия и состояние воздуха. В последние несколько дней преобладает южный ветер, что подтверждают и наши станции, и сайт самого Росгидромета. Сотрудникам федеральной службы искать причину запаха в нашем городе, расположенном на востоке Москвы, бессмысленно и непрофессионально.
Генеральный директор института проектирования экологии и гигиены (Санкт-Петербург) Алексей Ломтев, чью организацию привлекли к исследованиям по выявлению неприятного запаха на
Специалисты ищут причину
Для того чтобы установить источник неприятного запаха, 9 декабря по предложению мэра Москвы Сергея Собянина была создана совместная группа, в которую вошли представители правительств Москвы и области, МЧС, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.
Вечером в субботу Росприроднадзор на своем сайте сообщил, что начал осмотр предполагаемых источников загрязнения воздуха и отбор проб для количественного химического анализа. Среди осматриваемых объектов — закрытый полигон «Кучино», мусоросжигательные заводы № 3 и 4, Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения, Московский нефтеперерабатывающий завод в столичном районе Капотня, а также свалка в районе Печатники. Измерения на объектах проводятся по компонентам: сероводород, меркаптаны, метан, аммиак.
Часть названных объектов, включая «Кучино», уже фигурировали в расследовании созданного осенью межрегионального штаба для поиска источников запахов на
В экстренных службах ранее ТАСС сообщали, что специалисты МЧС обследовали полигоны твердых бытовых отходов в Некрасовке и подмосковных Люберцах, закрытую свалку «Кучино» в Балашихе, очистные сооружения Новомосковского и Троицкого округов Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам
Запах в Москве
В пятницу, 8 декабря, Главное управление МЧС по Москве приняло более 100 обращений о появлении неприятного запаха, на который жаловались жители Центрального, Северного,
При этом, по данным самого главка и Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.