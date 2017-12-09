Рекультиватор полигона «Кучино» отвергает причастность свалки к запаху в Москве

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Компания «Спецгеоэкология», разработавшая проект рекультивации полигона «Кучино» в Балашихе, исключает причастность этой свалки к распространению неприятного запаха в Москве в пятницу. Об этом заявил журналистам гендиректор компании Борис Трушин.

«Кучино» — один из крупнейших в Подмосковье полигонов для отходов — закрыл в конце июня губернатор региона Андреем Воробьев после требования президента РФ Владимира Путина. В августе жители области и юго-восточных районов Москвы начали жаловаться на неприятный запах, после чего в «Кучино» начали создавать систему удаления газа, которая частично была запущена в начале декабря.

Полигон не может так далеко источать запахи. Это может происходить лишь на первых нескольких километрах. Поток ветра просто рассеивается. К тому же в рамках экстренной дегазации пробуренные скважины закрыты оголовками, что не позволяет выходить газу из них. Борис Трушин Гендиректор компании «Спецгеоэкология»

«Сегодня был на полигоне и чувствуется запах лишь в “углублении”. Рядом с территорией его также на момент моего посещения не наблюдалось», — описал ситуацию гендиректор «Спецгеоэкологии».

Власти и эксперты не связывают проблему с «Кучино»

Глава Балашихи Сергей Юров также усомнился в возможной причастности «Кучино» к распространению запаха.

Мы регулярно мониторим метеорологические условия и состояние воздуха. В последние несколько дней преобладает южный ветер, что подтверждают и наши станции, и сайт самого Росгидромета. Сотрудникам федеральной службы искать причину запаха в нашем городе, расположенном на востоке Москвы, бессмысленно и непрофессионально. Сергей Юров Глава Балашихи

Генеральный директор института проектирования экологии и гигиены (Санкт-Петербург) Алексей Ломтев, чью организацию привлекли к исследованиям по выявлению неприятного запаха на юго-востоке Москвы ранее, сообщил журналистам, что «Кучино» не может быть причиной нынешней вспышки неприятного запаха. «Если учитывать гидрометеорологические условия, то последние три дня в регионе преобладал южный и юго-западный ветер, это направление как раз из Москвы (а не из области — прим. ТАСС). Так что полигон “Кучино” не мог быть причиной неприятного запаха в Москве», — сказал эксперт.

Специалисты ищут причину

Для того чтобы установить источник неприятного запаха, 9 декабря по предложению мэра Москвы Сергея Собянина была создана совместная группа, в которую вошли представители правительств Москвы и области, МЧС, Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

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Вечером в субботу Росприроднадзор на своем сайте сообщил, что начал осмотр предполагаемых источников загрязнения воздуха и отбор проб для количественного химического анализа. Среди осматриваемых объектов — закрытый полигон «Кучино», мусоросжигательные заводы № 3 и 4, Люберецкие и Курьяновские очистные сооружения, Московский нефтеперерабатывающий завод в столичном районе Капотня, а также свалка в районе Печатники. Измерения на объектах проводятся по компонентам: сероводород, меркаптаны, метан, аммиак.

Часть названных объектов, включая «Кучино», уже фигурировали в расследовании созданного осенью межрегионального штаба для поиска источников запахов на юго-востоке и востоке Москвы и в Подмосковье. Тогда поводом послужили жалобы жителей этих районов на неприятный запах.

В экстренных службах ранее ТАСС сообщали, что специалисты МЧС обследовали полигоны твердых бытовых отходов в Некрасовке и подмосковных Люберцах, закрытую свалку «Кучино» в Балашихе, очистные сооружения Новомосковского и Троицкого округов Москвы.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков говорил, что источник неприятного запаха не нашли на промышленных и коммунальных предприятиях столицы и Подмосковья. При этом власти Москвы не назвали конкретные объекты, с которых были сняты подозрения. Днем в субботу Бирюков заявил, что причины неприятного запаха будут выявлены в течение двух суток. Ранее пресс-служба «Мосэкомониторинга» также сообщала, что результаты анализа проб будут готовы в течение двух суток.

Запах в Москве

В пятницу, 8 декабря, Главное управление МЧС по Москве приняло более 100 обращений о появлении неприятного запаха, на который жаловались жители Центрального, Северного, Северо-Западного и Северо-Восточного округов города.