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00:12 (мск), источник: РИА Новости

Японские инженеры придумали, как прогнать трудоголика с работы

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Японская компания Taisei представила беспилотник, который призван прогонять засидевшихся офисных клерков с рабочих мест. Об этом сообщает Shanghai Daily.

Источник: Reuters
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Дрон, получивший название T-Friend, оборудован специальной камерой. В указанное время он облетает помещение и останавливается в непосредственной близости от работника, оставшегося по окончании смены. При это он включает шотландскую песню Auld Lang Syne и проигрывает ее до тех пор, пока сотрудник не уйдет. Отмечается, что выбор песни не случаен — именно эта мелодия звучит в японских магазинах, оповещая, что они закрываются.

«У вас не получится по-настоящему работать, если вы думаете, что он вот-вот прилетит», — считает директор Taisei. Отмечается, что использование такого дрона будет стоить порядка 4,5 тысяч долларов в месяц.

Япония известна как страна с наибольшим числом трудоголиков. В январе этого года власти начали кампанию по борьбе с переработками, которые, как принято полагать, являются одной из основных причин суицида в стране.

Также в Японии существует особый термин — кароси, который означает смерть из-за переработки. По официальным данным, от кароси каждый год умирает не менее 200 японцев. По данным профсоюзов, это число сильно занижено.

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