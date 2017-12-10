Японские инженеры придумали, как прогнать трудоголика с работы

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Дрон, получивший название T-Friend, оборудован специальной камерой. В указанное время он облетает помещение и останавливается в непосредственной близости от работника, оставшегося по окончании смены. При это он включает шотландскую песню Auld Lang Syne и проигрывает ее до тех пор, пока сотрудник не уйдет. Отмечается, что выбор песни не случаен — именно эта мелодия звучит в японских магазинах, оповещая, что они закрываются.

«У вас не получится по-настоящему работать, если вы думаете, что он вот-вот прилетит», — считает директор Taisei. Отмечается, что использование такого дрона будет стоить порядка 4,5 тысяч долларов в месяц.

Япония известна как страна с наибольшим числом трудоголиков. В январе этого года власти начали кампанию по борьбе с переработками, которые, как принято полагать, являются одной из основных причин суицида в стране.