Японские инженеры придумали, как прогнать трудоголика с работы
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Японская компания Taisei представила беспилотник, который призван прогонять засидевшихся офисных клерков с рабочих мест. Об этом сообщает Shanghai Daily.
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Японская компания Taisei представила беспилотник, который призван прогонять засидевшихся офисных клерков с рабочих мест. Об этом сообщает Shanghai Daily.
Дрон, получивший название
«У вас не получится
Япония известна как страна с наибольшим числом трудоголиков. В январе этого года власти начали кампанию по борьбе с переработками, которые, как принято полагать, являются одной из основных причин суицида в стране.
Также в Японии существует особый термин — кароси, который означает смерть