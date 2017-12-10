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10:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Новая первая леди Приморья занялась поддержкой детей

Во Владивостоке в центре современного искусства «Заря» состоялся благотворительный аукцион современного искусства в помощь детям при поддержке «первой леди» Приморья Светланы Тарасенко, супруги врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, сообщает корреспондент «Deita. ru».

Источник: ДЕЙТА

Прежде всего, Светлана Валентиновна поприветствовала всех в зале и произнесла небольшую, но трогательную речь. Светлана Тарасенко рассказала, что во время своей врачебной практики (Прим редакции — первая леди врач-педиатр) у нее был опыт работы с маленькими детьми, от которых отказались родители, она хорошо понимает, как тяжело этим деткам.

«Сегодня каждый, кто будет принимать участие в аукционе, привносит маленькую каплю добра в большой океан любви к детям. Спасибо. Низкий поклон всем, кто когда-либо участвовал и будет принимать участие в помощи нашим детям», — обратилась Светлана Тарасенко ко всем присутствующим.

Руководитель владивостокской галереи современного искусства Вера Глазкова также сказала приветственные слова и поблагодарила всех художников, участников аукциона, и всех, кто пришел. И сказала, что главная задача состоит в том, чтобы восстановить с помощью вырученных средств детскую площадку во дворе детской больницы № 2.

В аукционе приняли участие работы художников из Владивостока, Москвы, Хабаровска, Токио и Берлина. Среди ценителей современного искусства подчас шла очень активная «борьба» за право обладать произведением: то тут, то там взмывали вверх таблички с номерами, а ведущие аукциона едва успевали произносить новые суммы.

По предварительным данным, было собрано около 500 тысяч рублей, однако точную цифру пока назвать сложно, она будет известна немного позднее, после всех подсчетов и расчетов.

Алина Калинина.

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