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10:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Трассу Седанка-Патрокл во Владивостоке перекрыли из-за снегопада

Также запрещен въезд большегрузов во Владивосток, Артем и Надеждинский район.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 декабря, PrimaMedia.

Движение по объездной автомобильной трассе «Седанка-Паткрокл» перекрыто и-за снегопада. Также на текущий момент запрещен въезд большегрузного автотранспорта на территорию Надеждинского района, городов Артем и Владивосток, — данный транспорт сдерживается сотрудниками ГИБДД от Уссурийска, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УГИБДД по Приморскому краю.

На территории краевого центра зарегистрировано 2 дтп, оба с материальным ущербом, погибших и пострадавших нет.

Ведется постоянный мониторинг дорожной ситуации, на проблемные участки направляются дополнительные наряды полиции, снегоуборочная и специальная дорожная техника.

Госавтоинспекция призывает водителей к проявлению максимальной осторожности в условиях снегопада. Водителям личного автотранспорта, во избежание аварийных ситуаций, рекомендовано воздержаться от поездок.

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