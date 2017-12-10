Трассу Седанка-Патрокл во Владивостоке перекрыли из-за снегопада

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 декабря, PrimaMedia.

Движение по объездной автомобильной трассе «Седанка-Паткрокл» перекрыто и-за снегопада. Также на текущий момент запрещен въезд большегрузного автотранспорта на территорию Надеждинского района, городов Артем и Владивосток, — данный транспорт сдерживается сотрудниками ГИБДД от Уссурийска, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УГИБДД по Приморскому краю.

На территории краевого центра зарегистрировано 2 дтп, оба с материальным ущербом, погибших и пострадавших нет.

Ведется постоянный мониторинг дорожной ситуации, на проблемные участки направляются дополнительные наряды полиции, снегоуборочная и специальная дорожная техника.