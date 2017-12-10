Трассу Седанка-Патрокл во Владивостоке перекрыли из-за снегопада
Также запрещен въезд большегрузов во Владивосток, Артем и Надеждинский район.
Также запрещен въезд большегрузов во Владивосток, Артем и Надеждинский район.
Владивосток, 10 декабря, PrimaMedia.
Движение по объездной автомобильной трассе «Седанка-Паткрокл» перекрыто
На территории краевого центра зарегистрировано 2 дтп, оба с материальным ущербом, погибших и пострадавших нет.
Ведется постоянный мониторинг дорожной ситуации, на проблемные участки направляются дополнительные наряды полиции, снегоуборочная и специальная дорожная техника.
Госавтоинспекция призывает водителей к проявлению максимальной осторожности в условиях снегопада. Водителям личного автотранспорта, во избежание аварийных ситуаций, рекомендовано воздержаться от поездок.