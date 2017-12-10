Немецкую деревню с жителями продадут на аукционе

В выходные в Германии пройдет аукцион, единственным лотом на котором станет крошечный населенный пункт в 120 километрах от Берлина. Стартовая цена на продажу деревни Алвине — 125 тысяч евро.

Пустить с молотка деревню решили из-за плохой экономической ситуации. После объединения Германии угольный завод, единственный работодателей для жителей населенного пункта, закрылся, и большинство переехало в восточные регионы страны.

Сейчас в деревне сейчас живут 20 человек, почти все они, за исключением одной семьи, на пенсии. В 2000 году населенный пункт уже пытались спасти по такой же схеме, передав его на попечение частному инвестору. Тогда его продали за условную одну немецкую марку, что тем не менее не спасло деревню от дальнейшего обветшания.