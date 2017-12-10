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07:11 (мск), источник: Noi.md

Немецкую деревню с жителями продадут на аукционе

Если вы не знаете, что подарить близким на Рождество, но уже накопили на подарки круглую сумму, то вот вам совет: подарите им собственную деревню!

В выходные в Германии пройдет аукцион, единственным лотом на котором станет крошечный населенный пункт в 120 километрах от Берлина. Стартовая цена на продажу деревни Алвине — 125 тысяч евро.

Пустить с молотка деревню решили из-за плохой экономической ситуации. После объединения Германии угольный завод, единственный работодателей для жителей населенного пункта, закрылся, и большинство переехало в восточные регионы страны.

Сейчас в деревне сейчас живут 20 человек, почти все они, за исключением одной семьи, на пенсии. В 2000 году населенный пункт уже пытались спасти по такой же схеме, передав его на попечение частному инвестору. Тогда его продали за условную одну немецкую марку, что тем не менее не спасло деревню от дальнейшего обветшания.

Новый аукцион по продаже деревни пройдет в эти выходные, стартовая стоимость — 125 тысяч евро. Ну, и одна небольшая деталь, которую вам точно стоит знать, прежде чем вы решитесь на покупку. На прошедших парламентских выборах четверть жителей коммуны, к который принадлежит эта деревня, проголосовали за праворадикальную «Альтернативу для Германии» — в два раза выше, чем результат АдГ по стране.

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