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06:13 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Победителю «Евровидения-2017» сделали пересадку сердца

После операции в одной из клиник Лиссабона певец Сальвадор Собрал чувствует себя хорошо. Артисту пришлось ждать несколько месяцев, прежде чем был подобран подходящий донор.

Источник: Reuters

Победитель конкурса «Евровидение-2017» португалец Сальвадор Собрал перенес операцию по пересадке сердца и сейчас проходит курс реабилитации в больнице.

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По словам специалистов лиссабонской клиники Санта Крус, их 27-летний пациент чувствует себя хорошо.

Собрал, много лет страдавший пороком сердца, победил на «Евровидении» с песней Amar Pelos Dois (Любовь для двоих). Это была первая победа Португалии за всю историю конкурса.

Баллада, которую ему написала старшая сестра Луиза, сделала Сальвадора национальным героем Португалии.

По его собственным словам, это «эмоциональная песня с красивыми словами и мелодией, из тех, что не принято слушать в наши дни».

«Операция прошла успешно, — сообщил португальскому изданию Publico хирург Мигель Абекасис. — Он очень хорошо подготовился к ней, этот молодой человек отлично понимал все сложности предстоящей процедуры».

По словам Абекасиса, в пятницу певец сам пожелал ему удачи.

Хирург добавил, что реабилитация займет немало времени, но зато при благоприятном стечении обстоятельств Собрал сможет жить совершенно нормальной жизнью.

Певцу пришлось ждать несколько месяцев, прежде чем был подобран подходящий донор. В сентябре Собрал объявил, что временно прекращает концертную деятельность.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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