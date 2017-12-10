Главный тренер «Трактора» прокомментировал игру с «Барысом»

Анвар Гатиятулин прокомментировал домашнюю встречу «Трактора» с казахстанским «Барысом» 9 декабря, видеозапись послематчевой пресс-конференции размещена на официальном сайте челябинского хоккейного клуба.

«Непростой матч. Готовились, разбирали, что не получилось в прошлой игре. Сыграли терпеливо, дисциплинированно. Смогли создать моменты и реализовать их», — сказал главный тренер «чёрно-белых».

Анвар Гатиятулин также отметил, что команде в непростом матче удалось сдержать эмоции и не «хватать удалений», в отличие от соперника.

Добавим, матч в Челябинске завершился со счётом 4:0 в пользу «Трактора». Первый период прошёл безрезультатно, во втором отличились Александр Черников и Ник Бэйлен, в третьем — Пол Щехура и Линус Виделль. Две из четырёх шайб челябинцы забросили в большинстве.