Главный тренер «Трактора» прокомментировал игру с «Барысом»
Встреча завершились победой челябинцев.
Встреча завершились победой челябинцев.
Анвар Гатиятулин прокомментировал домашнюю встречу «Трактора» с казахстанским «Барысом» 9 декабря, видеозапись послематчевой
«Непростой матч. Готовились, разбирали, что не получилось в прошлой игре. Сыграли терпеливо, дисциплинированно. Смогли создать моменты и реализовать их», — сказал главный тренер «чёрно-белых».
Анвар Гатиятулин также отметил, что команде в непростом матче удалось сдержать эмоции и не «хватать удалений», в отличие от соперника.
Добавим, матч в Челябинске завершился со счётом 4:0 в пользу «Трактора». Первый период прошёл безрезультатно, во втором отличились Александр Черников и Ник Бэйлен, в третьем — Пол Щехура и Линус Виделль. Две из четырёх шайб челябинцы забросили в большинстве.
Следующим соперником «чёрно-белых» 11 декабря станет новосибирская «Сибирь». Добавим, что «Трактор» сейчас занимает шестую строчку турнирной таблицы Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ, уступая пять очков магнитогорскому «Металлургу».