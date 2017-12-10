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07:28 (мск), источник: 365info.kz

Китайские оралманы просят помощи у МИД Казахстана

В Китае продолжаются притеснения этнических казахов. Пострадавшие обратились к министру иностранных дел.

Оралманы боятся контактировать со своими родными из Китая. Говорят, любое неосторожное действие может провести к гонениям и даже заключению под стражу.

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Как сообщает телеканал «Алматы», казахи, которые переселились из Поднебесной в Казахстан, просят вызволить их родных из китайских тюрем. Письмо направили не только министру внешнеполитического ведомства, а еще представителям китайского посольства в нашей стране. Сегодня репатрианты открыто заявили о своих проблемах. Оралманы все же надеются на справедливое разрешение вопроса.

Участники пресс-конференции не просто выступили перед журналистами, а еще написали обращение Кайрату Абдрахманову с мольбой о помощи.

«Сегодня очень большая проблема — это надуманные приговоры в Китае. Вторая проблема — снятие с регистрации бывших граждан Китая, которые получили казахстанское гражданство. По старому законодательству, снимали с китайской регистрации автоматически. Теперь же власти Китая обязывают приезжать в Китай для осуществления этой процедуры», — сказал общественный деятель Кадырали Оразалы.

«Есть много казахов, которые после выхода на пенсию переехали в Казахстан. Теперь их вызвали снова в Китай, в том числе детей и студентов. Так, семьи оказались разделенными. По разным причинам взрослых направляют в Центры политического образования. На самом деле, можно сказать, что это и есть тюрьма. Больше месяца многие там находятся. Впоследствии они получают реальные сроки заключения», — сказал общественный деятель Кадырали Оразалы.

Число пострадавших может исчисляться даже тысячами, говорят родственники осужденных. Однако, информация об этом закрытая и распространение таких данных влечет за собой наказание в Китае.

На пресс-конференции выступили родственники осужденных казахов в Китае. По их словам, власти КНР преследуют казахов с китайским гражданством за денежные переводы, полученные из Казахстана, а также после их визитов в нашу страну.

О проблеме этнических казахов в Китае говорится не первый день. Это обсуждали даже дипломаты Казахстана и КНР. В ноябре прошла очередная встреча замминистра иностранных дел Казахстана Акылбека Камалдинова с послом Китая Чжан Ханьхуэйем. Напомним, вопрос притеснения казахов в Китае поднимали и в Сенате..

Ранее посол КНР попросил не вмешиваться во внутренние дела Китая, добавив, что и Китай не будет вмешиваться во внутренние дела других стран. В случае притеснения граждане КНР или оралманы могут обратиться в посольство, заверил иностранный чиновник.

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