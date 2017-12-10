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07:29 (мск), источник: Kazinform

В Астане выпал снег

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане выпал долгожданный снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Снегопад в столице начался ночью. Ситуация на дорогах левобережья на 8 часов утра спокойная. Повсюду работает спецтехника, коммунальщики очищают тротуары.

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Ранее сообщалось о том, что в столичном аэропорту задержаны и отменены авиарейсы.

О приближающейся непогоде и усилении режима работы городских служб астанчан предупреждал в субботу аким Асет Исекешев на своей странице в Фейсбуке.

«Учитывая погодные условия, просим максимально соблюдать меры безопасности. При управлении транспортным средством соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких маневров. В снегопад пешеходам необходимо также быть предельно внимательными. Пересекать проезжую часть необходимо только по пешеходным переходам. Также сообщаем, что подрядные организации, ответственные за уборку снега, перешли на усиленный режим работы. Из-за спецтехники на дорогах возможны временное снижение пропускной способности. В связи с этим, советуем заранее планировать свои маршруты передвижения по городу», — написал градоначальник.

По информации Казгидромета, сегодня в Астане будет облачно, снег, температура днем −3…−5, ночью −7…−9 градусов.

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