В Астане выпал снег

Ранее сообщалось о том, что в столичном аэропорту задержаны и отменены авиарейсы.



О приближающейся непогоде и усилении режима работы городских служб астанчан предупреждал в субботу аким Асет Исекешев на своей странице в Фейсбуке.



«Учитывая погодные условия, просим максимально соблюдать меры безопасности. При управлении транспортным средством соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких маневров. В снегопад пешеходам необходимо также быть предельно внимательными. Пересекать проезжую часть необходимо только по пешеходным переходам. Также сообщаем, что подрядные организации, ответственные за уборку снега, перешли на усиленный режим работы. Из-за спецтехники на дорогах возможны временное снижение пропускной способности. В связи с этим, советуем заранее планировать свои маршруты передвижения по городу», — написал градоначальник.



По информации Казгидромета, сегодня в Астане будет облачно, снег, температура днем −3…−5, ночью −7…−9 градусов.