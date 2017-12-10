В Астане выпал снег
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане выпал долгожданный снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Астане выпал долгожданный снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Снегопад в столице начался ночью. Ситуация на дорогах левобережья на 8 часов утра спокойная. Повсюду работает спецтехника, коммунальщики очищают тротуары.
Ранее сообщалось о том, что в столичном аэропорту задержаны и отменены авиарейсы.
О приближающейся непогоде и усилении режима работы городских служб астанчан предупреждал в субботу аким Асет Исекешев на своей странице в Фейсбуке.
«Учитывая погодные условия, просим максимально соблюдать меры безопасности. При управлении транспортным средством соблюдайте скоростной режим и дистанцию, не совершайте резких маневров. В снегопад пешеходам необходимо также быть предельно внимательными. Пересекать проезжую часть необходимо только по пешеходным переходам. Также сообщаем, что подрядные организации, ответственные за уборку снега, перешли на усиленный режим работы.
По информации Казгидромета, сегодня в Астане будет облачно, снег, температура днем −3…−5, ночью −7…−9 градусов.