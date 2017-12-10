В Нью-Йорке прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек
Более сотни Дедов Морозов и Снегурочек прошлись по самому центру
Более сотни Дедов Морозов и Снегурочек прошлись по самому центру
Они приняли участие в ежегодном параде
Парад Дедов Морозов и Снегурочек проводится в
По словам президента общества «Русская молодежь Америки» и координатора акции Игоря Кочана, в 2017 году парад Дедов Морозов пройдет также в штатах Флорида, Пенсильвания, Массачусетс, Калифорния, Мичиган и Иллинойс, передает ТАСС.
Традиционный фестиваль Санта Клаусов прошел также в Великобритании, сообщает РЕН ТВ.