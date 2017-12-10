В Нью-Йорке прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек

Они приняли участие в ежегодном параде Санта-Клаусов, которые стартовал у Свято-Николаевского собора и проследовал до главной елки Манхэттена на площади у Рокфеллер-центра, сообщает Spectrum News NY1.

Парад Дедов Морозов и Снегурочек проводится в Нью-Йорке уже в четвертый раз, однако в этом году он совпал с шествием Санта-Клаусов. Герои российских зимних сказок раздавали прохожим сладости и сувенирную продукцию с символикой России и Нового года, а у главной елки Манхэттена станцевали хоровод под песню «Ёлочка».