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13:15 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровский край опередил Москву в продаже подержанных электромобилей

В 2017 году этот рынок в целом вырос в РФ в 3,5 раза.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 декабря, AmurMedia.

Хабаровский край удерживает второе место в стране по продаже подержанных электромобилей. При этом рынок подержанных электромобилей рынок в 2017 году в России в вырос 3,5 раза, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Автостат».

С января по октябрь в стране было продано 815 электромобилей с пробегом (в 2016 году — 230 шт.). Самыми популярными на вторичном рынке стали Nissan Leaf (720 шт.), Tesla Model S (39 шт.), Mitsubishi i-MiEV (37 шт.), Renault Twizy (10 шт.), Lada Ellada (6 шт.) и Tesla Model X (3 шт.).

Лидером по продажам подержанных электромобилей является Приморский край (254 шт.), который опережает Хабаровский край (101 шт.), Москву и Московскую область (74 шт.), Краснодарский край (62 шт.), Иркутскую область (44 шт.) и Амурскую область (40 шт.).

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