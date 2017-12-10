Хабаровский край опередил Москву в продаже подержанных электромобилей

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 декабря, AmurMedia.

Хабаровский край удерживает второе место в стране по продаже подержанных электромобилей. При этом рынок подержанных электромобилей рынок в 2017 году в России в вырос 3,5 раза, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на «Автостат».

С января по октябрь в стране было продано 815 электромобилей с пробегом (в 2016 году — 230 шт.). Самыми популярными на вторичном рынке стали Nissan Leaf (720 шт.), Tesla Model S (39 шт.), Mitsubishi i-MiEV (37 шт.), Renault Twizy (10 шт.), Lada Ellada (6 шт.) и Tesla Model X (3 шт.).