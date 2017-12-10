Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки»
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
В Москве застрелили 30-летнюю женщину
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Валерия сменила несколько нарядов за один день
Паддингтон и его команда: шарпей из Австралии покорил Instagram
Телезрители едва узнали 60-летнюю Татьяну Догилеву – СМИ
Красное платье: Миддлтон подчеркнула животик - СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8Поклонение Ким Чен Ыну
10:06 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии прогнозируется похолодание до -24 градусов

УФА, 10 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что 10 декабря по региону местами ожидаются небольшой снег и слабая метель.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 93% 758 мм рт. ст. 2 м/с

Порывы ветра могут доходить до 17 м/с. На отдельных участках автодорог прогнозируется ухудшение видимости в снеге 1−2 км. Температура воздуха днем составит -8,-13 градусов.

В связи с ухудшением погодных условий водителям МЧС рекомендует по возможности не выезжать на автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду, быть предельно внимательными, помнить о соблюдении дистанции и выборе безопасного скоростного режима. Неопытным водителям нужно воздержаться от поездок. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них, а также подготовить малоскользящую обувь, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь.

«Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами», — пояснили в ведомстве.

По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 и 12 декабря осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, слабый. Столбики термометров ночью покажут -13,-18, местами до -24, днем -10,-15.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Ливан призвал арабские страны ввести санкции против США
В РЖД вводится новый график движения поездов
Ядерные страны бойкотируют Нобелевскую премию мира
Миллиардер объяснил, почему биткоин заменит золото
Неизвестные забросали синагогу «коктейлями Молотова» в Швеции
Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты
Армия Израиля наказала укравшего у палестинца яблоки командира
Спорт
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех Дебютантка финалов серии Гран-при, действующая чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Загитова набрала в сумме короткой и произвольной программ 223,30 балла
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь