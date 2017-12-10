Блондинка из Тирасполя сыграла свою первую «кровожадную» роль в кино

Источник: Sputnik.md

Лукьянова рассказала своим подписчикам в социальных сетях еще в 2015 году, что снимается в ужастике режиссера Сюзанны О’Брайен. Тогда она говорила, что сыграет куклу, одержимую кровожадными убийствами и страстью к ним.

Оказалось, что звезда соцсетей, прозванная «тираспольской Барби» за сходство со знаменитой куклой, сыграла модель Наташу, которая зарабатывает себе на жизнь, занимаясь эскортом.

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По сюжету, два друга решили воспользоваться этими услугами и вызвали девицу к себе домой, но вместо любовных утех их ждал настоящий кошмар. Выяснилось, что Наташа — это результат эксперимента сумасшедшего доктора…

В кинотеатрах США фильм The Doll («Кукла») можно будет увидеть 9 декабря, позже, очевидно картину посмотрят и в Европе.

В реальной жизни Лукьянова по-прежнему придерживается образа «легкомысленной» блондинки, которую интересуют мода, косметика, фэн-шуй и все прелести гламурной жизни.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:37.5462962962963% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWLpBFEF5bA/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">???Привет , милые) А что вы делаете обычно , как только проснетесь? Я наношу тоник и делаю маску для лица. Расчесываю волосы, наношу всякие увлажняющие средства, немного масел... И конечно включаю музыку. Без музыки я не могу! Я обожаю музыку и не знаю как можно жить без музыки?... Какую музыку вы слушаете? Моя самая любимая группа это Koan. Из стиле в музыке мне нравится пситранс, Psichill, downtempo , ambient #valkiria #valerialukyanova #pastel #barberlife #vikings #alien #angel #fantasy #fitness #fashion #fangirl #coffee #cosplay #cute #poem #pastel #ps4</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-05T22:36:58+00:00">Июл 5 2017 в 3:36 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Валерия Лукьянова родилась в Тирасполе (Молдавская ССР), затем ее семья перебралась в Одессу. Там девушка окончила профильный факультет в Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

В 2007 году девушка стала обладательницей титула «Мисс Бриллиантовая корона Украины». В 2012 году Валерия стала интернет-сенсацией на Западе благодаря публикации о ней в «Джезебел» от 22 апреля, давшей толчок лавинообразному распространению сообщений о ней в Twitter и СМИ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BcdzwkwjYCR/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">???все девушки любят цветы, не так ли? Но я люблю не просто цветы, я люблю живые цветы!!!! ????? обожаю фоткаться с ними , с живой и пышущей красотой! Предпочитаю все живое! И прошу дарить мне не букеты, а цветы в горшочках!!!! А вы? #flor #flores #vives #vive #cute #alien #fantasygirl #modeling #beauty #valerialukyanova #newborn #fit #watch</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Valeria Lukyanova Amatue21 (@valeria_lukyanova21) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-12-09T03:05:32+00:00">Дек 8 2017 в 7:05 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.