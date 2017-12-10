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07:15 (мск), источник: Sputnik.md

Блондинка из Тирасполя сыграла свою первую «кровожадную» роль в кино

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Модель и двойник куклы Барби Валерия Лукьянова засветилась в низкобюджетном американском хорроре, сообщают украинские СМИ.

Источник: Sputnik.md

Лукьянова рассказала своим подписчикам в социальных сетях еще в 2015 году, что снимается в ужастике режиссера Сюзанны О’Брайен. Тогда она говорила, что сыграет куклу, одержимую кровожадными убийствами и страстью к ним.

Оказалось, что звезда соцсетей, прозванная «тираспольской Барби» за сходство со знаменитой куклой, сыграла модель Наташу, которая зарабатывает себе на жизнь, занимаясь эскортом.

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По сюжету, два друга решили воспользоваться этими услугами и вызвали девицу к себе домой, но вместо любовных утех их ждал настоящий кошмар. Выяснилось, что Наташа — это результат эксперимента сумасшедшего доктора…

В кинотеатрах США фильм The Doll («Кукла») можно будет увидеть 9 декабря, позже, очевидно картину посмотрят и в Европе.

В реальной жизни Лукьянова по-прежнему придерживается образа «легкомысленной» блондинки, которую интересуют мода, косметика, фэн-шуй и все прелести гламурной жизни.

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Валерия Лукьянова родилась в Тирасполе (Молдавская ССР), затем ее семья перебралась в Одессу. Там девушка окончила профильный факультет в Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

В 2007 году девушка стала обладательницей титула «Мисс Бриллиантовая корона Украины». В 2012 году Валерия стала интернет-сенсацией на Западе благодаря публикации о ней в «Джезебел» от 22 апреля, давшей толчок лавинообразному распространению сообщений о ней в Twitter и СМИ.

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Одесская Барби публикует клипы на своем канале YouTube, ведет видеоблог, в котором рассказывает о своей жизни, участвует в фотопроектах и является частой гостьей телепередач. Несмотря на то, что Лукьянова замужем, он выступает против «семейного стиля жизни», который она считает «самой ужасной вещью, которая может случиться в жизни человека».

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