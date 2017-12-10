Блондинка из Тирасполя сыграла свою первую «кровожадную» роль в кино
КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Модель и двойник куклы Барби Валерия Лукьянова засветилась в низкобюджетном американском хорроре, сообщают украинские СМИ.
КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Модель и двойник куклы Барби Валерия Лукьянова засветилась в низкобюджетном американском хорроре, сообщают украинские СМИ.
Лукьянова рассказала своим подписчикам в социальных сетях еще в 2015 году, что снимается в ужастике режиссера Сюзанны О’Брайен. Тогда она говорила, что сыграет куклу, одержимую кровожадными убийствами и страстью к ним.
Оказалось, что звезда соцсетей, прозванная «тираспольской Барби» за сходство со знаменитой куклой, сыграла модель Наташу, которая зарабатывает себе на жизнь, занимаясь эскортом.
По сюжету, два друга решили воспользоваться этими услугами и вызвали девицу к себе домой, но вместо любовных утех их ждал настоящий кошмар. Выяснилось, что Наташа — это результат эксперимента сумасшедшего доктора…
В кинотеатрах США фильм The Doll («Кукла») можно будет увидеть 9 декабря, позже, очевидно картину посмотрят и в Европе.
В реальной жизни Лукьянова
Валерия Лукьянова родилась в Тирасполе (Молдавская ССР), затем ее семья перебралась в Одессу. Там девушка окончила профильный факультет в Одесской государственной академии строительства и архитектуры.
В 2007 году девушка стала обладательницей титула «Мисс Бриллиантовая корона Украины». В 2012 году Валерия стала
Одесская Барби публикует клипы на своем канале YouTube, ведет видеоблог, в котором рассказывает о своей жизни, участвует в фотопроектах и является частой гостьей телепередач. Несмотря на то, что Лукьянова замужем, он выступает против «семейного стиля жизни», который она считает «самой ужасной вещью, которая может случиться в жизни человека».