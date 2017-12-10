Лиса в челябинском зоопарке научилась крутить спиннер

На кадрах видно, что популярная игрушка заинтересовала лису: Майя сначала обнюхала спиннер, а затем принялась раскручивать его то одной, то другой лапой. Правда, для игры ей нужен помощник — самостоятельно держать предмет Майя ещё не умеет.