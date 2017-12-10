Лиса в челябинском зоопарке научилась крутить спиннер
Развлечения рыжей Майи попали на видео.
Развлечения рыжей Майи попали на видео.
Лиса Майя из челябинского зоопарка научилась крутить спиннер, видеозаписью развлечений рыжего питомца сотрудники учреждения поделились на официальной странице в соцсети.
На кадрах видно, что популярная игрушка заинтересовала лису: Майя сначала обнюхала спиннер, а затем принялась раскручивать его то одной, то другой лапой. Правда, для игры ей нужен помощник — самостоятельно держать предмет Майя ещё не умеет.
Напомним, ранее своими «талантами» посетителей радовали другие питомцы зоопарка: страусы «предсказывали погоду» с помощью воздушных шариков, а выдра Лютер исполнил танец под балалайку.