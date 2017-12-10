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10:09 (мск), источник: АиФ Челябинск

Лиса в челябинском зоопарке научилась крутить спиннер

Развлечения рыжей Майи попали на видео.

Лиса Майя из челябинского зоопарка научилась крутить спиннер, видеозаписью развлечений рыжего питомца сотрудники учреждения поделились на официальной странице в соцсети.

На кадрах видно, что популярная игрушка заинтересовала лису: Майя сначала обнюхала спиннер, а затем принялась раскручивать его то одной, то другой лапой. Правда, для игры ей нужен помощник — самостоятельно держать предмет Майя ещё не умеет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, ранее своими «талантами» посетителей радовали другие питомцы зоопарка: страусы «предсказывали погоду» с помощью воздушных шариков, а выдра Лютер исполнил танец под балалайку.

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