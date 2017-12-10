Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
Одна из стран СНГ не вернет России $240 млн долга
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
СМИ: Путин назвал виновного в отстранении России от ОИ-2018
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Образ дня: Кристина Орбакайте в рубашке с вышивкой
«Любить по-русски — это жалеть»: 10 цитат Леонида Броневого
Телезрители едва узнали 60-летнюю Татьяну Догилеву – СМИ
Красное платье: Миддлтон подчеркнула животик - СМИ
Самолет вертикального взлета: судно РФ обходится без аэродрома
ВСУ отключают связь и перебрасывают в ДНР медиков
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8Поклонение Ким Чен Ыну
10:10 (мск), источник: dostup1.ru

Из-за метели продлен запрет на движение грузовиков по трассе М-5 в Челябинской области

Ограничения действуют до 12 часов, но время может быть продлено из-за непогоды.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 93% 758 мм рт. ст. 2 м/с

ГУ МЧС по Челябинской области сообщает, что с 8 часов 10 декабря продлено временное ограничение движения большегрузов на участке 1 548 — 1 780 км федеральной автодороги М-5 «Урал», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу чрезвычайного ведомства.

Ограничения вводятся на участке «Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск» в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (местами сильный снег, гололедные явления). Запрет действует до 12 часов, но время его окончания может измениться из-за непогоды.

На период ограничения движения на трассе будут развернуты пункты обогрева. Они находятся на 1 766, 1 592 и 1 737 км. ГУ МЧС рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок. Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номера экстренных служб — 101, 112.

Напомним, 9 декабря более 200 километров трассы М-5 «Урал» в Челябинской области закрыли для грузовиков из-за метели. Ограничение было введено до 22.00 9 декабря.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 На «Необыкновенные елки» смогут попасть больше детей и подростков
На трассе М-5 застряли два пассажирских автобуса с детьми
Ливан призвал арабские страны ввести санкции против США
В РЖД вводится новый график движения поездов
Ядерные страны бойкотируют Нобелевскую премию мира
Миллиардер объяснил, почему биткоин заменит золото
Неизвестные забросали синагогу «коктейлями Молотова» в Швеции
Россияне пожаловались в ФАС на завышение цен на продукты
Армия Израиля наказала укравшего у палестинца яблоки командира
Спорт
Загитова продлила серию побед РФ в финалах Гран-при до четырех Дебютантка финалов серии Гран-при, действующая чемпионка мира среди юниоров 15-летняя Загитова набрала в сумме короткой и произвольной программ 223,30 балла
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
Леди
9 абсурдных модных находок (которые стоят, как аренда квартиры) Мы бы очень хотели познакомиться с модницами, купившими эти удивительные предметы гардероба
Дети
У Елены Захаровой родилась дочь Популярная актриса стала мамой.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь