Из-за метели продлен запрет на движение грузовиков по трассе М-5 в Челябинской области

ГУ МЧС по Челябинской области сообщает, что с 8 часов 10 декабря продлено временное ограничение движения большегрузов на участке 1 548 — 1 780 км федеральной автодороги М-5 «Урал», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу чрезвычайного ведомства.

Ограничения вводятся на участке «Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск» в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (местами сильный снег, гололедные явления). Запрет действует до 12 часов, но время его окончания может измениться из-за непогоды.

На период ограничения движения на трассе будут развернуты пункты обогрева. Они находятся на 1 766, 1 592 и 1 737 км. ГУ МЧС рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок. Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номера экстренных служб — 101, 112.