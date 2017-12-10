Из-за метели продлен запрет на движение грузовиков по трассе М-5 в Челябинской области
Ограничения действуют до 12 часов, но время может быть продлено
Ограничения действуют до 12 часов, но время может быть продлено
ГУ МЧС по Челябинской области сообщает, что с 8 часов 10 декабря продлено временное ограничение движения большегрузов на участке 1 548 — 1 780 км федеральной автодороги М-5 «Урал», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Ограничения вводятся на участке «Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск» в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (местами сильный снег, гололедные явления). Запрет действует до 12 часов, но время его окончания может измениться
На период ограничения движения на трассе будут развернуты пункты обогрева. Они находятся на 1 766, 1 592 и 1 737 км. ГУ МЧС рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок. Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номера экстренных служб — 101, 112.
Напомним, 9 декабря более 200 километров трассы М-5 «Урал» в Челябинской области закрыли для грузовиков