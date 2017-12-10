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10:20 (мск), источник: СуперОмск

На пресс-конференцию Путина отправятся пять омских журналистов

Официальный сайт президента РФ опубликовал список журналистов, аккредитованных для участия в пресс-конференции Владимира Путина.

Мероприятие состоится 14 декабря 2017 года в 15 часов по омскому времени.

Наш регион представят пять человек, это:

  • заместитель генерального директора холдинга «ВДВ-Медиа» Максим Концедалов,
  • главный редактор «Омской правды» Андрей Мотовилов,

а также три редактора из районок:

  • Валентина Мороз («Заря», Полтавский район),
  • Леонид Евсеев («Наша газета», Шербакульский район)
  • Юрий Авдеев («Наша искра», Называевский район).

Отметим, в прошлом году Омскую область представляли уже упомянутый Мотовилов и корреспондент Первого городского телеканала Мария Козлова. Путин обратил внимание на плакат Козловой «А возле Кремля есть пивнушки».

«Не знаю, как возле Кремля, но рядом со школами, детскими учреждениями точно не должно быть. Такие решения приняты, нельзя только, чтобы они размывались. Дальше продолжать напряженную, многоплановую работу в связи с алкоголизацией населения», — заочно ответил на вопрос омичей Путин.

В этом году аккредитовано рекордное количество — 1640 журналистов. Большинство в списке принадлежит представителям региональной российской прессы. Значительный интерес, судя по документу, проявили к встрече с главой государства и зарубежные СМИ — из США, Германии, Японии, Франции, Китая, Польши, Эстонии.

Самой короткой по времени — 1 час 33 минуты — была первая встреча с журналистами в 2001 году. Самой долгой стала пресс-конференция 2008 года, когда Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.

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