Почему в Молдове тщательно досматривают личные автомобили на границе

Источник: Sputnik.md

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Тщательный личный досмотр связан со вспышкой африканской чумы свиней, зарегистрированной на Украине. В случае обнаружения сырого мяса или мясных продуктов, товар изымают и выбрасывают в специальную урну с хлором.

Специальному досмотру также подвергаются автомобили, которые выезжают из зоны карантина — сел Паланка и Тудора.

Полиция проверяет каждый багажник — нет ли там свиного мяса. Кроме того, машины проходят через фито-санитарный фильтр, где им обрабатывают колеса.

По этой причине на трассе образуются очереди, что возмущает автомобилистов.