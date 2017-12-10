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09:13 (мск), источник: Sputnik.md

Почему в Молдове тщательно досматривают личные автомобили на границе

КИШИНЕВ, 10 дек — Sputnik. Сотрудники Таможенной службы Молдовы на пунктах пропуска Паланка и Тудора осматривают каждую сумку граждан, въезжающих на территорию республики.

Источник: Sputnik.md
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Тщательный личный досмотр связан со вспышкой африканской чумы свиней, зарегистрированной на Украине. В случае обнаружения сырого мяса или мясных продуктов, товар изымают и выбрасывают в специальную урну с хлором.

Специальному досмотру также подвергаются автомобили, которые выезжают из зоны карантина — сел Паланка и Тудора.

Полиция проверяет каждый багажник — нет ли там свиного мяса. Кроме того, машины проходят через фито-санитарный фильтр, где им обрабатывают колеса.

По этой причине на трассе образуются очереди, что возмущает автомобилистов.

Как ранее отмечали в Национальном агентстве продовольственной безопасности, карантин в селах Тудора и Паланка начался в ноябре.

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