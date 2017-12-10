Первое православное кафе для молодежи откроется в Хабаровске на следующей неделе

В следующее воскресенье, 17 декабря, отдел по делам молодежи Хабаровской епархии отмечает юбилей — 15 лет со дня основания. Напомним, что отдел был создан в день памяти своего небесного покровителя — апостола Андрея Первозванного. Так, городская епархия для организации мероприятия приготовила праздничную концертную программу. Представление пройдет в актовом зале Хабаровской духовной семинарии в 5 часов вечера.

— Торжества посетят не только участники молодежного движения, но и его бывшие выпускники, включая молодые семьи — будущие супруги нередко знакомятся именно в православных молодежных группах. Есть среди выпускников и те, кто уже принял священный сан и теперь сам работает с молодежью, — рассказали в информационном отделе Хабаровской епархии.