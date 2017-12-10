МЧС: лед на водоемах Новосибирской области еще не окреп

Источник: Комсомольская правда

Ледовый покров в Новосибирской области появился еще не везде, сообщают спасатели региона. По их словам, на тех водоемах, на которых он уже есть, еще совсем не крепкий и находится на нем опасно.

— По данным, полученным из инспекторских участков ГИМС, толщина льда на водоемах региона в среднем составляет 15−20 см. А это значит, что лед еще недостаточно крепкий и сохраняется опасность провала людей и техники, — информирует пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Однако местных рыбаков это вовсе не останавливает. Они продолжают заниматься подледной рыбалкой. А в некоторых случаях выезжают на лёд на автомобилях, что является крайне опасным для жизни.

Спасатели также предупреждают родителей, дети которых могут находиться вблизи водоемов. Играть на льду или возле него небезопасно.