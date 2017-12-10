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10:25 (мск), источник: Комсомольская правда

МЧС: лед на водоемах Новосибирской области еще не окреп

Спасатели предупреждают, что его толщина сейчас до 15 сантиметров.

Источник: Комсомольская правда

Ледовый покров в Новосибирской области появился еще не везде, сообщают спасатели региона. По их словам, на тех водоемах, на которых он уже есть, еще совсем не крепкий и находится на нем опасно.

— По данным, полученным из инспекторских участков ГИМС, толщина льда на водоемах региона в среднем составляет 15−20 см. А это значит, что лед еще недостаточно крепкий и сохраняется опасность провала людей и техники, — информирует пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Однако местных рыбаков это вовсе не останавливает. Они продолжают заниматься подледной рыбалкой. А в некоторых случаях выезжают на лёд на автомобилях, что является крайне опасным для жизни.

Спасатели также предупреждают родителей, дети которых могут находиться вблизи водоемов. Играть на льду или возле него небезопасно.

Отметим, прочность льда зависит от толщины, структуры, температуры воздуха и конкретных условий водоёма. При температуре -10 градусов прочность льда в 10−15 раз слабее, чем при температуре -20.

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