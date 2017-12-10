На переправе Ванино — Холмск в очередной раз закрыли движение паромов
Погода снова помешала пассажирскому сообщению между двумя дальневосточными регионами.
Погода снова помешала пассажирскому сообщению между двумя дальневосточными регионами.
В Хабаровском крае погода снова послужила поводом для ограничения пассажирского сообщения. В очередной раз остановилось движение паромов на переправе Ванино — Холмск.
«Сегодня, 10 декабря, в 12:00 работа паромов на переправе приостановлена в превентивных целях. Движение по проливу, соединяющему остров Сахалин с материком, будет ограничено до улучшения метеоусловий», — сообщает
За последний месяц паромное сообщение с Сахалином
У правительства России есть планы соединить два региона — Хабаровский край и Сахалинскую область — с помощью моста. Стоимость проекта магистрали с материка (БАМ) на остров оценивается в 400 миллиардов рублей. Проектируемая длина пути — 580 километров. Сейчас идёт корректировка обоснования инвестиций для того, чтобы принять решение о начале составления документов.