На переправе Ванино — Холмск в очередной раз закрыли движение паромов

В Хабаровском крае погода снова послужила поводом для ограничения пассажирского сообщения. В очередной раз остановилось движение паромов на переправе Ванино — Холмск.

«Сегодня, 10 декабря, в 12:00 работа паромов на переправе приостановлена в превентивных целях. Движение по проливу, соединяющему остров Сахалин с материком, будет ограничено до улучшения метеоусловий», — сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в воскресенье.

За последний месяц паромное сообщение с Сахалином из-за ухудшения погодных условий ограничивали не менее пяти раз, в последний — вечером 29 ноября.