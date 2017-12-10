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09:42 (мск), источник: Восток Медиа

На переправе Ванино — Холмск в очередной раз закрыли движение паромов

Погода снова помешала пассажирскому сообщению между двумя дальневосточными регионами.

В Хабаровском крае погода снова послужила поводом для ограничения пассажирского сообщения. В очередной раз остановилось движение паромов на переправе Ванино — Холмск.

«Сегодня, 10 декабря, в 12:00 работа паромов на переправе приостановлена в превентивных целях. Движение по проливу, соединяющему остров Сахалин с материком, будет ограничено до улучшения метеоусловий», — сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю в воскресенье.

За последний месяц паромное сообщение с Сахалином из-за ухудшения погодных условий ограничивали не менее пяти раз, в последний — вечером 29 ноября.

У правительства России есть планы соединить два региона — Хабаровский край и Сахалинскую область — с помощью моста. Стоимость проекта магистрали с материка (БАМ) на остров оценивается в 400 миллиардов рублей. Проектируемая длина пути — 580 километров. Сейчас идёт корректировка обоснования инвестиций для того, чтобы принять решение о начале составления документов.

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