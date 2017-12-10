«Дэвид Боуи в юбке» насвистела концерт в Минске

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Автор песен из репертуара Кристины Агилеры, Шер, Рианны Backstreet Boys. А потом неожиданно и сама стала очень популярна — сначала в интернете, а в прошлом году ее песни уверенно обосновались в чартах европейских стран.

Вы, конечно, слышали ее хит Lost on you — на Youtube он набрал более 140 миллионов просмотров. Многие в плане экспрессии и необычности сравнивают ее с Дэвидом Боуи. А у нас говорят о ней как о восходящей звезде и новом даровании, примерно как раньше восхищались Земфирой. Так что первый концерт артистки в Минске собрали самую прогрессивную и модную публику. К нам приехали посмотреть на любимую артистку даже фанаты из Чехии и России.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hn3wJ1_1Zsg?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед концертом продавали футболки по рекордной для «мерча» цене в 50 рублей — но желающих их приобрести хватало. Концерт начался на полчаса позже, в 20:30. На сцене появилась элегантная, похожая на мальчишку LP, в перекроенном под женскую фигуру бордовом мужском пиджаке, черных сапогах и с сережкой с крестиком, которая раньше принадлежала Мадонне.

Фанатки из России держали в руках маленьких бумажных аистов. На вопрос — почему, ответили: «Мы же в Беларусь приехали, это ваш символ…»! Во время концерта кто-то из зрителей передал ей шапочку, которую Лаура тут же надела на себя.