«Дэвид Боуи в юбке» насвистела концерт в Минске
36-летняя американская певица Лаура Перголицци, выступающая под псевдонимом LP, дала концерт в Минске.
36-летняя американская певица Лаура Перголицци, выступающая под псевдонимом LP, дала концерт в Минске.
Автор песен из репертуара Кристины Агилеры, Шер, Рианны Backstreet Boys. А потом неожиданно и сама стала очень популярна — сначала в интернете, а в прошлом году ее песни уверенно обосновались в чартах европейских стран.
Вы, конечно, слышали ее хит Lost on you — на Youtube он набрал более 140 миллионов просмотров. Многие в плане экспрессии и необычности сравнивают ее с Дэвидом Боуи. А у нас говорят о ней как о восходящей звезде и новом даровании, примерно как раньше восхищались Земфирой. Так что первый концерт артистки в Минске собрали самую прогрессивную и модную публику. К нам приехали посмотреть на любимую артистку даже фанаты из Чехии и России.
Перед концертом продавали футболки по рекордной для «мерча» цене в 50 рублей — но желающих их приобрести хватало. Концерт начался на полчаса позже, в 20:30. На сцене появилась элегантная, похожая на мальчишку LP, в перекроенном под женскую фигуру бордовом мужском пиджаке, черных сапогах и с сережкой с крестиком, которая раньше принадлежала Мадонне.
Фанатки из России держали в руках маленьких бумажных аистов. На вопрос — почему, ответили: «Мы же в Беларусь приехали, это ваш символ…»! Во время концерта
Не обошлось, конечно, и без художественного свиста — эта фишка появилась почти случайно, когда записывалась песня Into The Wild: продюсер и режиссер услышали, как виртуозно Лаура насвистывает мотив, и потребовали включить его в студийную версию песни.