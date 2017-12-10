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13:30 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы предложили построить мемориал Хворостовскому на Стрелке

Уроженец Красноярска Дмитрий Хворостовский — «человек планетарного масштаба».

Красноярские общественники предложили поставить на Стрелке мемориал в честь Хворостовского. Такое предложение прозвучало 9 ноября на митинге «За чистое небо».

По мнению активистов, уроженец Красноярска Дмитрий Хворостовский — «человек планетарного масштаба», поэтому именно ему нужно отдать лучшую землю в городе.

Отметим, на Стрелке планируется воссоздать Богородице-Рождественский собор, разрушенный в 1936 году по решению советских властей. Место на Стрелке указал патриарх Кирилл во время визита в Красноярский край в сентябре 2012 г. При этом ранее ряд архитекторов города выступал против размещения собора на набережной. Пока нет конкретных смет на строительство, но примерно возведение храма может обойтись в 1−1,2 млрд руб.

В Красноярском крае, где Хворостовский родился и начал свой творческий путь, рассматривают предложения по увековечиванию его памяти. Именем артиста предлагают назвать мост, улицу, музыкальную школу, институт искусств, театр оперы и балета.

О смерти Хворостовского стало известно 22 ноября, певец скончался в Лондоне на 56-м году жизни. В конце 2016 года из-за осложнений, вызванных болезнью, он перестал выступать на оперной сцене, но не прерывал свою концертную деятельность.

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Красноярцы предложили построить мемориал Хворостовскому на Стрелке
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