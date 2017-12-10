Красноярцы предложили построить мемориал Хворостовскому на Стрелке
Уроженец Красноярска Дмитрий Хворостовский — «человек планетарного масштаба».
Уроженец Красноярска Дмитрий Хворостовский — «человек планетарного масштаба».
Красноярские общественники предложили поставить на Стрелке мемориал в честь Хворостовского. Такое предложение прозвучало 9 ноября на митинге «За чистое небо».
По мнению активистов, уроженец Красноярска Дмитрий Хворостовский — «человек планетарного масштаба», поэтому именно ему нужно отдать лучшую землю в городе.
Отметим, на Стрелке планируется воссоздать
В Красноярском крае, где Хворостовский родился и начал свой творческий путь, рассматривают предложения по увековечиванию его памяти. Именем артиста предлагают назвать мост, улицу, музыкальную школу, институт искусств, театр оперы и балета.
О смерти Хворостовского стало известно 22 ноября, певец скончался в Лондоне на 56-м году жизни. В конце 2016 года