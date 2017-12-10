Не присесть: ростовская маршрутка вышла на рейс «без трех кресел»

На фото, выложенном пассажиром в городской паблик, видно, что одно сидение завалено на другое. Интересно, что при таком положении вещей сесть нельзя сразу на три кресла. И это при толпах стоящих людей в каждом микроавтобусе в час пик.

В комментариях большинство горожан согласилось с шофером, сославшись на то, что микроавтобус принадлежит ни ему, а транспортной компании, которая не должна была выпускать такую маршрутку на рейс. Но их оппоненты в споре «давили» на то, что выехать на работу с такой поломкой, вместо того, чтобы принять меры по ремонту, было личное решение водителя.