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10:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Не присесть: ростовская маршрутка вышла на рейс «без трех кресел»

Ростовчане в социальной сети обсуждают состояние маршрутки № 66.

На фото, выложенном пассажиром в городской паблик, видно, что одно сидение завалено на другое. Интересно, что при таком положении вещей сесть нельзя сразу на три кресла. И это при толпах стоящих людей в каждом микроавтобусе в час пик.

— Когда пассажиры попросили водителя починить сиденье, он ответил, мол, сами ломаете — сами и чините, — написал автор снимка.

В комментариях большинство горожан согласилось с шофером, сославшись на то, что микроавтобус принадлежит ни ему, а транспортной компании, которая не должна была выпускать такую маршрутку на рейс. Но их оппоненты в споре «давили» на то, что выехать на работу с такой поломкой, вместо того, чтобы принять меры по ремонту, было личное решение водителя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что сообщать о подобных ситуациях в ростовских автобусах следует на «горячую линию» городского департамента транспорта:

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