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12:34 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Морозы до -20 °C придут на смену снегопадам во Владивостоке на новой рабочей неделе

Осадки оставят столицу Приморья к среде, морозы — к пятнице.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 93% 758 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 декабря, PrimaMedia.

Новая рабочая неделя во Владивостоке будем омрачена новыми снегопадами и морозной погодой, которая придет им на смену. После снежного воскресенья осадки в столице края ожидаются в понедельник, возможны и во вторник. С середины недели во Владивостоке заметно похолодает, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал Примпогода.ру.

В первый рабочий день в понедельник, 11 декабря циклон, уже принесший в южное Приморье обильные снегопады, продолжит углубляясь смещаться вдоль восточного побережья края, на большей части территории края ожидается снег, в восточной половине сильный. На дорогах снежный накат, гололедица, в отдельных районах метель. Ближе к середине недели циклон сместится на юг Охотского моря, снегопады в Приморье пойдут на убыль, и сохранятся лишь местами. Но за циклоном на юг Дальневосточного региона вновь вторгнется холодная воздушная масса, похолодает, и температурный фон понизится сразу на 4−7 градусов.

Во Владивостоке в понедельник ожидается слабый снег, температура воздуха днем −13…−15°C, очень сильный северный ветер (20−25 м/с).

Во вторник, 12 декабря во Владивостоке утром возможен слабый снег, −12…−14 °C, на дорогах гололедица.

В среду, 13 декабря в столице Приморья без осадков, температура воздуха в ночные часы в пределах −16…−18 °C, в дневные часы −10…−12 °C.

В четверг, 14 декабря во Владивостоке потеплеет, температура воздуха в дневные часы составит −6…−8 °C при умеренном ветре.

В пятницу, 15 декабря в столице Приморья ожидается ясная погода, температура воздуха в дневные часы −5…−7 °C.

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