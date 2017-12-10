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12:49 (мск), источник: Uralpress.ru

Ограничение для движения грузовиков по М-5 в Челябинской области продлено до 15 часов

В Челябинской области продлено временное ограничение движения для грузовиков на трассе М-5 «Урал», введенное накануне из-за снегопада.

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Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УпрДор «Южный Урал», ограничение продлено до 15 часов воскресенье, 10 декабря.

Грузовым автомобилям временно запрещено движение на участке с 1548 по 1780 километр трассы М-5 «Урал» — от границы с Башкортостаном до поворота на Миасс. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили в ГУ МЧС области, на период ограничения движения на трассе будут развернуты подвижные пункты обогрева на 1766., 1592 и 1737 километрах.

Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок по данным дорогам.

Оказавшись на трассе в затруднительном положении, набирайте номера экстренных служб 101, 112.

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