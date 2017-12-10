Ограничение для движения грузовиков по М-5 в Челябинской области продлено до 15 часов

Грузовым автомобилям временно запрещено движение на участке с 1548 по 1780 километр трассы М-5 «Урал» — от границы с Башкортостаном до поворота на Миасс. Время окончания ограничения движения может быть изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.