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10:33 (мск), источник: Известия

Синоптики предсказали теплый декабрь в столичном регионе

Погода в декабре в Москве и области может оказаться выше обычных показателей на четыре-шесть градусов.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 93% 758 мм рт. ст. 2 м/с

Как сообщает центр погоды «Фобос», средняя температура воздуха в столице будет превышать норму.

В понедельник синоптики предсказывают облачную погоду и осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от 0 до +2 градусов по Цельсию.

Ранее портал iz.ru сообщал, что жителей Москвы и Подмосковья на следующей неделе ждет аномально теплая погода с большим количеством осадков.

Аномальная оттепель приближается к Москве
Во время загрузки произошла ошибка.
9 декабря© Ньюстюб
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