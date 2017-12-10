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12:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии из-за погодных условий перекрыли участок трассы М-5

Ограничение действует для грузовых автомобилей.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: 86% 758 мм рт. ст. 2 м/с

Утром 10 декабря в Башкирии продлили перекрытие трассы М-5 для грузовых автомобилей.

Напомним, что ранее от дорожного управления «Приуралье» поступало сообщение о том, что участок трассы М-5 «Урал» с 1548 по 1780 временно перекрыт из-за сильного снега и гололеда. Возобновить движение большегрузов обещали уже утром 10 декабря.

Однако погодные условия не улучшились. Поэтому в ведомстве лишили продлить перекрытие до 12 часов дня.

На месте работают сотрудники МЧС. Спасатели установили временный пункт обогрева. Водителей грузовиков информируют об обстановке на трассе по рациям.

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