В Башкирии из-за погодных условий перекрыли участок трассы М-5
Ограничение действует для грузовых автомобилей.
Ограничение действует для грузовых автомобилей.
Утром 10 декабря в Башкирии продлили перекрытие трассы М-5 для грузовых автомобилей.
Напомним, что ранее от дорожного управления «Приуралье» поступало сообщение о том, что участок трассы М-5 «Урал» с 1548 по 1780 временно перекрыт
Однако погодные условия не улучшились. Поэтому в ведомстве лишили продлить перекрытие до 12 часов дня.
На месте работают сотрудники МЧС. Спасатели установили временный пункт обогрева. Водителей грузовиков информируют об обстановке на трассе по рациям.