В Башкирии из-за погодных условий перекрыли участок трассы М-5

Напомним, что ранее от дорожного управления «Приуралье» поступало сообщение о том, что участок трассы М-5 «Урал» с 1548 по 1780 временно перекрыт из-за сильного снега и гололеда. Возобновить движение большегрузов обещали уже утром 10 декабря.