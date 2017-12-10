Новый аэропорт в Красноярске откроют 26 декабря

А между тем, тестирование нового терминала уже началось. На страничке аэропорта в соцсетях сообщается: «8 декабря в новом терминале уже прошло внутреннее тестирование систем регистрации и получения багажа. Участниками стали сотрудники аэропорта, которые прошли по нескольким пассажирским сценариям. Для отработки нестандартных ситуаций тестирования в багаж сдавали негабаритный груз, пытались попасть в самолет без документов или даже с оружием! Все пассажиры были зарегистрированы на рейс, и никто не пострадал».