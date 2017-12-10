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13:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Новый аэропорт в Красноярске откроют 26 декабря

А пока идет тестирование терминала.

Источник: РИА "Новости"

Официально дата открытия нового терминала аэропорта Емельяново не названа. Число стало известно благодаря волонтерам, которых набирают на церемонию открытия.

А между тем, тестирование нового терминала уже началось. На страничке аэропорта в соцсетях сообщается: «8 декабря в новом терминале уже прошло внутреннее тестирование систем регистрации и получения багажа. Участниками стали сотрудники аэропорта, которые прошли по нескольким пассажирским сценариям. Для отработки нестандартных ситуаций тестирования в багаж сдавали негабаритный груз, пытались попасть в самолет без документов или даже с оружием! Все пассажиры были зарегистрированы на рейс, и никто не пострадал».

16 декабря в тестировании примут участие 500 красноярцев, которые записались в список желающих еще летом.

После официального открытия, намеченного на 26 декабря, новый терминал примет первые рейсы.

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