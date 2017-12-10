На дорогах в Приморье сняли ограничения, введенные из-за снегопада

Источник: РИА "Новости"

Ранее был запрещен въезд большегрузного автотранспорта на территорию Надеждинского района, в Артем и Владивосток, перекрыто движение на объездной автомобильной трассе «Седанка — бухта Патрокл».

«Сейчас все ограничения сняты, въезд для большегрузов открыт, движение на трассе запущено. У Дефриза (трасса Дефриз — Седанка- Патрокл) на одном участке трассы произошло 11 ДТП, часть из них — массовые. Пострадал один ребенок. Уже все аварии оформлены, и движение открыто. Дороги чистятся», — сказал собеседник.

Местные СМИ сообщают о многокилометровой пробке на трассе со Шкотово до Артема. По словам представителя ГИБДД, дорога там не перекрывалась. Как отмечает администрация края, с ночи на очистку дорог края вышло более 150 единиц техники.

Во Владивостоке работает порядка 90 единиц снегоуборочной техники. На сложных спусках и подъемах размещены запасы пескосолевой смеси. Работают комбинированные дорожные машины с пескоразбрызгивателями, тракторы-щетки и прочая спецтехника. На особо важных перевалах дежурят грейдеры.