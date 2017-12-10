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12:31 (мск), источник: РИА Новости

На дорогах в Приморье сняли ограничения, введенные из-за снегопада

ВЛАДИВОСТОК, 10 дек — РИА Новости. Введенные ранее из-за снегопада ограничения на движение в Приморье сняты, сообщил РИА Новости представитель краевого УГИБДД УМВД РФ.

Источник: РИА "Новости"

Ранее был запрещен въезд большегрузного автотранспорта на территорию Надеждинского района, в Артем и Владивосток, перекрыто движение на объездной автомобильной трассе «Седанка — бухта Патрокл».

«Сейчас все ограничения сняты, въезд для большегрузов открыт, движение на трассе запущено. У Дефриза (трасса Дефриз — Седанка- Патрокл) на одном участке трассы произошло 11 ДТП, часть из них — массовые. Пострадал один ребенок. Уже все аварии оформлены, и движение открыто. Дороги чистятся», — сказал собеседник.

Местные СМИ сообщают о многокилометровой пробке на трассе со Шкотово до Артема. По словам представителя ГИБДД, дорога там не перекрывалась. Как отмечает администрация края, с ночи на очистку дорог края вышло более 150 единиц техники.

Во Владивостоке работает порядка 90 единиц снегоуборочной техники. На сложных спусках и подъемах размещены запасы пескосолевой смеси. Работают комбинированные дорожные машины с пескоразбрызгивателями, тракторы-щетки и прочая спецтехника. На особо важных перевалах дежурят грейдеры.

По данным Примгидромета, из-за смещения активного циклона вблизи побережья Приморья в воскресенье в южных районах региона идет сильный снег — от 6 до 15 миллиметров осадков за 12 часов и менее. Ночью и днём 11 декабря в центральных и восточных районах края ожидается очень сильный снег, метель при ветре 12−17 м/с, на побережье порывами до 32 м/с. На дорогах гололедица, местами снежные заносы.

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