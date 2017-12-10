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13:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Настоящую снежную бурю прогнозируют синоптики в Хабаровском крае на понедельник 11 декабря

Особенно сильная она будет в южных и центральных районах края.

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Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 декабря, AmurMedia.

Сильную метель с порывами ветра до 17−22 м/с и гололедом обещают в Хабаровском крае синоптики на понедельник 11 декабря. Больше всего непогода разыграется в южных и центральных районах края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

По информации Дальневосточного УГМС в связи с влиянием северо-восточной периферии циклона, находящегося на юге Приморского края и перемещающегося на юг Татарского пролива, 11 декабря в южных районах ожидается снег, местами сильный, сильная метель, порывы ветра 17−22 м/с, в центральных районах — снег, метель, по долинам рек порывы ветра 17−22 м/с, днем на побережье центральных районов — снег, метель, порывы ветра 15−20 м/с, в северных районах, на Охотском побережье местами снег, метель, порывы ветра 13−18 м/с. В г. Хабаровске ночью небольшой снег, метель, порывы ветра 15−20 м/с, днем снег, сильная метель, порывы ветра 17−22 м/с. На дорогах гололёдные явления.

По данным отдела мониторинга и прогнозирования Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю из-за неблагоприятных погодных условий возможны нарушения в транспортном сообщении, в том числе ограничения в движении междугороднего пассажирского транспорта на автомобильных дорогах «Хабаровск-Биробиджан», «Хабаровск — Владивосток», «Хабаровск-Находка», «Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре», «Лидога-Ванино», «г. Комсомольск-на-Амуре — п. Чегдомын», «Комсомольск-на-Амуре — им. П. Осипенко», «Комсомольск-на-Амуре-Амурск», на дорогах местного значения. Также из-за снежного наката и несоблюдения правил дорожного движения автовладельцами может возрасти количество ДТП, возникнуть затруднения в движении большегрузной техники. По погодным условиям могут вводиться ограничения в работе авиатранспорта, движения на паромной переправе «Ванино-Холмск».

Сильные осадки и порывы ветра могут послужить причиной аварийных ситуаций на электрических сетях, обрывов и перехлёстов проводов на ЛЭП и линиях связи, отключений источников энергоснабжения. Кроме этого существует вероятность нарушений в работе объектов ЖКХ.

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