Настоящую снежную бурю прогнозируют синоптики в Хабаровском крае на понедельник 11 декабря

Сильную метель с порывами ветра до 17−22 м/с и гололедом обещают в Хабаровском крае синоптики на понедельник 11 декабря. Больше всего непогода разыграется в южных и центральных районах края, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

По информации Дальневосточного УГМС в связи с влиянием северо-восточной периферии циклона, находящегося на юге Приморского края и перемещающегося на юг Татарского пролива, 11 декабря в южных районах ожидается снег, местами сильный, сильная метель, порывы ветра 17−22 м/с, в центральных районах — снег, метель, по долинам рек порывы ветра 17−22 м/с, днем на побережье центральных районов — снег, метель, порывы ветра 15−20 м/с, в северных районах, на Охотском побережье местами снег, метель, порывы ветра 13−18 м/с. В г. Хабаровске ночью небольшой снег, метель, порывы ветра 15−20 м/с, днем снег, сильная метель, порывы ветра 17−22 м/с. На дорогах гололёдные явления.