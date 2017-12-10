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12:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшего в городе Обь мужчину нашли живым спустя пять дней

Сергей Какоуров исчез 5 декабря.

Закончены поиски Сергея Борисовича Какоурова. О его исчезновении объявили волонтеры поискового отряда «Маяк» в субботу, 9 декабря. Сообщалось, Сергей, 1972 года рождения, исчез 5 декабря в городе Обь Новосибирской области. Около 14 часов он был в районе Военного городка и с тех пор больше мужчину не видели. Но сегодня появилась информация, что пропавший жив.

— Сегодня окончен поиск Какоурова Сергея Борисовича. С ним все в порядке. Спасибо всем кто помогал в поиске, — объявил Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» в Новосибирске.

Напомним, также сегодня, 10 декабря объявили поиски пенсионера. Пропал 64-летний Алексей Георгиевич Павин. Как рассказывают в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», пенсионер ушел из дома 9 декабря. Проживал в квартире на Красном проспекте в Новосибирске, в районе площади Калинина. До сих пор он не выходил на связь с родными.

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