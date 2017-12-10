Пропавшего в городе Обь мужчину нашли живым спустя пять дней
Сергей Какоуров исчез 5 декабря.
Сергей Какоуров исчез 5 декабря.
Закончены поиски Сергея Борисовича Какоурова. О его исчезновении объявили волонтеры поискового отряда «Маяк» в субботу, 9 декабря. Сообщалось, Сергей, 1972 года рождения, исчез 5 декабря в городе Обь Новосибирской области. Около 14 часов он был в районе Военного городка и с тех пор больше мужчину не видели. Но сегодня появилась информация, что пропавший жив.
— Сегодня окончен поиск Какоурова Сергея Борисовича. С ним все в порядке. Спасибо всем кто помогал в поиске, — объявил Павел Злобин, руководитель
Напомним, также сегодня, 10 декабря объявили поиски пенсионера. Пропал 64-летний Алексей Георгиевич Павин. Как рассказывают в