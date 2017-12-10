Пропавшего в городе Обь мужчину нашли живым спустя пять дней

Закончены поиски Сергея Борисовича Какоурова. О его исчезновении объявили волонтеры поискового отряда «Маяк» в субботу, 9 декабря. Сообщалось, Сергей, 1972 года рождения, исчез 5 декабря в городе Обь Новосибирской области. Около 14 часов он был в районе Военного городка и с тех пор больше мужчину не видели. Но сегодня появилась информация, что пропавший жив.

— Сегодня окончен поиск Какоурова Сергея Борисовича. С ним все в порядке. Спасибо всем кто помогал в поиске, — объявил Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк» в Новосибирске.