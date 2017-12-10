Снегопад и гололедица в Астане: коммунальные службы работают в усиленном режиме

В связи со снегопадом и гололедицей все городские службы города вышли на усиленный режим работы, передаёт медиацентр столичного акимата. Всего в уборке снега задействовано 2,5 тысячи рабочих и 900 единиц техники.

«В районе “Сарыарка” на уборку снега выехало 576 рабочих и 229 единиц спецтехники. В уборке территории района “Есиль” также задействовано 229 единиц спецтехники, а также 915 дорожных рабочих и 28 подрядных организаций. В районе “Алматы” всего задействовано 442 единицы спецтехники, на дорогах работают 919 человек», — сообщается на сайте столичного акимата.

Согласна прогнозам синоптиков, 10 декабря на дорогах Астаны сохранится гололедица. Временами порывы ветра достигнут до 15−20 м/с. 11 декабря в столице ожидается переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный, 9−14 м/с, ночью порывы до 15−20 м/с. Температура ночью −10…−12°С, днём −8…−10°С.

12 декабря ожидается похолодание — температура ночью −15…−17°С, днём −11…−13°С.