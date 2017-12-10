«Это огромный труд», — Тарасенко поддержит молодежь Приморья

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

За титул чемпиона боролись четыре команды — финалисты сезона 2017 года: «Макароны по-флотски» (ТОВВМУ им. Макарова), сборная Артема «Мадонна», «Твой стиль» из Владивостока, «Какао — какао» (ДВФУ).

За выступления в шестиминутном «Приветствии», классическом и «СТЭМе» и третьем состязании — «Видеоконкурсе» — ребята получали оценки экспертного жюри.

В состав конкурсной комиссии вошли директор краевого департамента по делам молодёжи Александр Кайданович, директор школы № 6 Надеждинского района Михаил Скобенко, редактор Приморской лиги КВН Артём Усов, директор центра содействия развития молодёжи Приморского края Сергей Матлин, депутат Думы города Владивостока Роза Чемерис.

Согласно оценкам жюри четвёртое место заняла команда «Мадонна», третье место досталось «Макаронам по-флотски», второе место присуждено команде «Какао — какао».

Звание же чемпиона сезона краевой лиги — 2017 и главный приз сезона — поездка на остров Гуам — получила команда «Твой стиль».

Андрей Тарасенко поблагодарил за игру и поздравил всех участников игры с успешным завершением сезона и вручил команде — победителю чемпионский кубок.

«Это огромный труд — пройти такую дистанцию и дойти до финиша. Это труд творческий, он требует определённых сюжетов, интересных шуток. Огромное спасибо конкурсантам! Думаю, в Сочи мы всё-таки приедем, а я поддержу наши команды, чтобы ребята вышли в финал, и вся страна нас видела» — отметил Андрей Тарасенко.