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12:59 (мск), источник: АиФ Челябинск

Волк, гуляющий в центральном городском парке, удивил челябинцев

Прогулку зверя сняли на видео.

Волк, гуляющий на привязи в челябинском парке имени Гагарина, удивил челябинцев, видеозаписью прогулки жительница города поделилась на своей странице в соцсети.

«Сейчас встретила в парке Гагарина волка. Скажите, это нормально? Хозяин приходит сюда его выгуливать», — прокомментировала ролик автор видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях одни пользователи отметили, что волк — «это круто», и вспомнили, как уже встречались с серым зверем и его хозяином в парке. Другие посоветовали автору видео прогнать владельца волка с площадки, а в случае отказа обратиться в полицию.

Напомним, жители Челябинска и ранее встречали волка в центре города: животное на цепи заметили недалеко от площади Революции, и хозяин разрешил прохожим погладить зверя.

Комментариик этой статье
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