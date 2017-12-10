Волк, гуляющий в центральном городском парке, удивил челябинцев

Волк, гуляющий на привязи в челябинском парке имени Гагарина, удивил челябинцев, видеозаписью прогулки жительница города поделилась на своей странице в соцсети.

«Сейчас встретила в парке Гагарина волка. Скажите, это нормально? Хозяин приходит сюда его выгуливать», — прокомментировала ролик автор видео.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/N0uuXwLGOWI?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях одни пользователи отметили, что волк — «это круто», и вспомнили, как уже встречались с серым зверем и его хозяином в парке. Другие посоветовали автору видео прогнать владельца волка с площадки, а в случае отказа обратиться в полицию.