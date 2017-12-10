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12:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

Синоптики Татарстана предупреждают о метелях и гололеде

(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). 11 декабря утром и днем местами на территории Татарстана ожидается гололед, вероятны слабые метели.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: -1° 93% 758 мм рт. ст. 3 м/с

Предупреждение об ухудшении погодных условий распространил Гидрометцентр РТ.

Кроме того, по республике в отдельных местах опустится туман, отмечается в сообщении синоптиков.

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