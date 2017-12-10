Синоптики Татарстана предупреждают о метелях и гололеде
(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). 11 декабря утром и днем местами на территории Татарстана ожидается гололед, вероятны слабые метели.
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(Казань, 10 декабря, «Татар-информ»). 11 декабря утром и днем местами на территории Татарстана ожидается гололед, вероятны слабые метели.
Предупреждение об ухудшении погодных условий распространил Гидрометцентр РТ.
Кроме того, по республике в отдельных местах опустится туман, отмечается в сообщении синоптиков.