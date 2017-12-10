Завуч школы в Костанайской области заставил детей ходить гусиным шагом

В феврале этого года трех воспитанников сельской школы в Бурлинской школе после занятий задержал завуч.
Он спросил, кто из них матерился в школе, затем педагог отвел детей в спортзал и заставил ходить гусиным шагом, сказав, что так будет продолжаться до тех пор, пока они не признаются. Через несколько кругов один из учеников не выдержал и взял вину на себя. После чего преподаватель отпустил двоих, а признавшего вину ударил несколько раз — по щеке и по виску.
След от удара подросток сфотографировал, его мать написала заявление в РОВД. Школьники отрицали факт рукоприкладства. Завуч школы факт нанесения побоев также отрицал, однако суд рассматривал сам «педагогический» прием, который завуч выбрал как наказание за нецензурную брань. В прениях педагог высказался, что таким образом давал мальчикам понять: за свои действия нужно отвечать.
После случившегося одноклассники объявили школьнику бойкот, и до конца прошлого учебного года не разговаривали с ним.
С момента конфликта прошло 10 месяцев: все это время дело разбирал сначала районный суд, затем ювенальный. В итоге суд признал мужчину виновным и обязал к общественным работам на 240 часов, также завуч лишен возможности три года занимать педагогические должности.