Завуч школы в Костанайской области заставил детей ходить гусиным шагом

Источник: Sputniknews.kz

В феврале этого года трех воспитанников сельской школы в Бурлинской школе после занятий задержал завуч.

Читайте также В ВКО родителям запретили нести школьным учителям новогодние подарки

Он спросил, кто из них матерился в школе, затем педагог отвел детей в спортзал и заставил ходить гусиным шагом, сказав, что так будет продолжаться до тех пор, пока они не признаются. Через несколько кругов один из учеников не выдержал и взял вину на себя. После чего преподаватель отпустил двоих, а признавшего вину ударил несколько раз — по щеке и по виску.

След от удара подросток сфотографировал, его мать написала заявление в РОВД. Школьники отрицали факт рукоприкладства. Завуч школы факт нанесения побоев также отрицал, однако суд рассматривал сам «педагогический» прием, который завуч выбрал как наказание за нецензурную брань. В прениях педагог высказался, что таким образом давал мальчикам понять: за свои действия нужно отвечать.

После случившегося одноклассники объявили школьнику бойкот, и до конца прошлого учебного года не разговаривали с ним.