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13:02 (мск), источник: РИА Новости

Дед Мороз открыл резиденцию «младшего брата» в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Российский Дед Мороз открыл в Международном детском центре «Артек» резиденцию своего помощника — «младшего брата» — и наделил его силами волшебства, сообщает пресс-служба детского лагеря.

Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Дед Мороз из Великого Устюга пришел в Крым по строящемуся мосту через Керченский пролив.

«Дед Мороз из Великого Устюга вместе с двумя тысячами артековцев зажег красавицу-елку, которая засияла яркими разноцветными огнями. Дед Мороз поздравил детей с наступающими новогодними праздниками и объявил о том, что он открыл резиденцию своего помощника — артековского Деда Мороза — и наделил его силами волшебства», — говорится в сообщении.

Дед Мороз осмотрел владения своего «младшего брата», прогулялся по детского центру вместе с ребятами лагеря «Морской», попробовал артековское мороженое, а также проверил на волшебные качества имбирное печенье, которое приготовили юные артековские кулинары, чтобы украсить елку и угостить друзей.

«Резиденция открыта! Елка горит! Предпраздничное новогоднее настроение передалось всем маленьким жителям “Артека”. Они искренне верят в чудеса и добрые дела», — говорится в сообщении.

Строители подарили Деду Морозу елку из арматуры и прокатили по мосту на катке.

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