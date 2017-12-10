Дед Мороз открыл резиденцию «младшего брата» в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Российский Дед Мороз открыл в Международном детском центре «Артек» резиденцию своего помощника — «младшего брата» — и наделил его силами волшебства, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек — РИА Новости. Российский Дед Мороз открыл в Международном детском центре «Артек» резиденцию своего помощника — «младшего брата» — и наделил его силами волшебства, сообщает
Ранее сообщалось, что Дед Мороз из Великого Устюга пришел в Крым по строящемуся мосту через Керченский пролив.
«Дед Мороз из Великого Устюга вместе с двумя тысячами артековцев зажег
Дед Мороз осмотрел владения своего «младшего брата», прогулялся по детского центру вместе с ребятами лагеря «Морской», попробовал артековское мороженое, а также проверил на волшебные качества имбирное печенье, которое приготовили юные артековские кулинары, чтобы украсить елку и угостить друзей.
«Резиденция открыта! Елка горит! Предпраздничное новогоднее настроение передалось всем маленьким жителям “Артека”. Они искренне верят в чудеса и добрые дела», — говорится в сообщении.
Строители подарили Деду Морозу елку из арматуры и прокатили по мосту на катке.