В России посчитали шизофреников

Наибольшее количество шизофреников на 100 тысяч населения обнаружилось в Центральном федеральном округе — 370,9 больных. Второе и третье места заняли Уральский и Сибирский округа — 343,2 и 343,1 случаев заболевания на 100 тысяч человек соответственно. Реже всего, по данным медиков, шизофренией страдают на Северном Кавказе — 288 больных на 100 тысяч населения.

«Даже предположить невозможно, в чем причина разницы, — это до сих пор загадка. Нужны специальные исследования по медико-географическим данным. Многое зависит и от качества жизни населения. Но главным образом нужно проанализировать качество оказания психиатрической помощи в регионах: насколько своевременно выявляют болезнь, просвещают ли о ней население, как работают с пациентами», — прокомментировал результаты глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени В. П. Сербского Борис Казаковцев.