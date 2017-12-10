В Самарканде открыли новейшую семейную поликлинику

Источник: Sputnik

Как сообщает Nuz.uz, четырехэтажное здание, построенное 36 лет назад, было капитально реконструировано. На ремонт и техническое оснащение было потрачено 5,5 млрд сумов.

Поликлиника рассчитана на 480 посещений в смену и обслуживает около 80 тысяч человек. А это почти одна шестая часть населения древнего города. В поликлинике работают 38 врачей и 90 патронажных медсестер.

Медучреждение получило три новые современные машины скорой помощи. Поликлиника оснащена современной лабораторией, которая проводит биохимический анализ крови по 34 параметрам.

Главный врач поликлиники Матлюба Турдыева рассказала, что в поликлинике внедрена система электронная система, позволяющая осуществлять дистанционную запись на прием к врач.

Теперь, чтобы записаться на прием к врачу не обязательно приходить заранее, занимать очередь и тратить много времени. Эта процедура проводится в режиме онлайн. Пациент будет заранее знать, в какое время приходить на приме к конкретному врачу.