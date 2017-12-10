Во второй половине дня в столице ожидается сильный ветер
Днем 10 декабря в Москве ожидается сильный
Днем 10 декабря в Москве ожидается сильный
Следующая неделя в столице будет аномально теплой. Столбики термометра покажут от минус двух до трех градусов тепла, а ночью будет около нуля. К среде воздух может прогреться до плюс пяти. Таким образом, температура превысит норму на пять — семь градусов.
Временами возможны небольшие осадки в виде снега, также существует большая вероятность образования сосулек и гололедицы.
К середине недели ветер стихнет, но в городе будет облачно и дождливо.