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14:35 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Во второй половине дня в столице ожидается сильный ветер

Днем 10 декабря в Москве ожидается сильный юго-восточный ветер. Его порывы местами будут достигать 12−17 метров в секунду.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 69% 760 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Следующая неделя в столице будет аномально теплой. Столбики термометра покажут от минус двух до трех градусов тепла, а ночью будет около нуля. К среде воздух может прогреться до плюс пяти. Таким образом, температура превысит норму на пять — семь градусов.

Временами возможны небольшие осадки в виде снега, также существует большая вероятность образования сосулек и гололедицы.

К середине недели ветер стихнет, но в городе будет облачно и дождливо.

В воскресенье в Москве ожидается теплая и облачная погода
Во время загрузки произошла ошибка.
12:57 (мск)© Ньюстюб
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