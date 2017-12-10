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18:07 (мск), источник: ЕАН

Синоптики пообещали Екатеринбургу первые морозные ночи

По прогнозам синоптиков, первые по настоящему морозные ночи ждут Екатеринбург в начале будущей недели.

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Источник: РИА "Новости"

Так в ночь на понедельник воздух остынет до минус 13 градусов, во вторник похолодает до минус 17, ночная температура в среду составит около 15 градусов. При этом днем 11 и 12 декабря метеорологи обещают минус 9−11 градусов, а 13 декабря вновь потеплеет до минус 4−6 градусов.

Существенных осадков в первой половине предстоящей недели при этом специалисты не прогнозируют.

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