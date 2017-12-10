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15:04 (мск), источник: РИА Новости

Почти 40% россиян никогда не читали Конституцию, показал опрос

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Почти 40% опрошенных россиян никогда не читали Конституцию России, говорится в исследовании «Левада-Центра».

Источник: РИА Новости

Согласно опросу, 37% респондентов никогда не читали Конституцию РФ. Четверть опрошенных (25%) читали, но ничего не помнят. При этом помнят довольно хорошо чуть более 10% жителей нашей страны. Почти столько же уверены в соблюдении Конституции российскими властями (13% респондентов). В том, что Конституция соблюдается лишь отчасти, уверены 40% опрошенных. «Совершенно не соблюдают» ответили 14% россиян.

Стоит отметить, что о предстоящем Дне Конституции, который отмечается в нашей стране 12 декабря, осведомлены 66% жителей России.

Однако этот показатель снижается в течение последних лет (70% в 2016 году, 76% в 2015 году), написано в релизе. В 2017 году доля тех, кто знает о празднике, самая низкая с 2010 года.

Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года на референдуме. Вступил документ в силу со дня официального опубликования 25 декабря 1993 года.

Опрос проводил «Левада-Центр» 24—28 ноября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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