Почти 40% россиян никогда не читали Конституцию, показал опрос
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Почти 40% опрошенных россиян никогда не читали Конституцию России, говорится в исследовании «Левада-Центра».
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Почти 40% опрошенных россиян никогда не читали Конституцию России, говорится в исследовании «Левада-Центра».
Согласно опросу, 37% респондентов никогда не читали Конституцию РФ. Четверть опрошенных (25%) читали, но ничего не помнят. При этом помнят довольно хорошо чуть более 10% жителей нашей страны. Почти столько же уверены в соблюдении Конституции российскими властями (13% респондентов). В том, что Конституция соблюдается лишь отчасти, уверены 40% опрошенных. «Совершенно не соблюдают» ответили 14% россиян.
Однако этот показатель снижается в течение последних лет (70% в 2016 году, 76% в 2015 году), написано в релизе. В 2017 году доля тех, кто знает о празднике, самая низкая с 2010 года.
Конституция РФ была принята 12 декабря 1993 года на референдуме. Вступил документ в силу со дня официального опубликования 25 декабря 1993 года.
Опрос проводил «Левада-Центр»