Екатеринбуржец женился в тюрьме на живодерке из Хабаровска

Уроженец уральской столицы женился на живодерке из Хабаровска. Свадьба Артема Нечаева и Алены Савченко состоялась на днях в колонии, где девушка отбывает наказание. Об изменении семейного положения она рассказала в соцсети. Также девушка выложила фотографию свидетельства о регистрации брака, «украсив» документ наручниками.

— 395 дней моей тусовки в тюрьме. Привет хейтерам и зоозащечникам. У меня все круто, — написала осужденная на своей странице.

— Впереди уйма прекрасных моментов, — прокомментировал новоиспеченный муж.

Напомним, в августе этого года суд отправил за решетку трех хабаровцев. Двух девушек и юношу признали виновными в жестоких убийствах не менее 15 зверей и птиц, которых они брали из приютов или по объявлениям «Отдам в добрые руки». Издевательства молодые люди выкладывали в Интернет.