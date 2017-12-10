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17:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Екатеринбуржец женился в тюрьме на живодерке из Хабаровска

Новоиспеченная жена уральца осуждена на четыре года и три месяца за убийство животных, которых она вместе с подругой брала из приюта.

Уроженец уральской столицы женился на живодерке из Хабаровска. Свадьба Артема Нечаева и Алены Савченко состоялась на днях в колонии, где девушка отбывает наказание. Об изменении семейного положения она рассказала в соцсети. Также девушка выложила фотографию свидетельства о регистрации брака, «украсив» документ наручниками.

— 395 дней моей тусовки в тюрьме. Привет хейтерам и зоозащечникам. У меня все круто, — написала осужденная на своей странице.

— Впереди уйма прекрасных моментов, — прокомментировал новоиспеченный муж.

Напомним, в августе этого года суд отправил за решетку трех хабаровцев. Двух девушек и юношу признали виновными в жестоких убийствах не менее 15 зверей и птиц, которых они брали из приютов или по объявлениям «Отдам в добрые руки». Издевательства молодые люди выкладывали в Интернет.

Савченко получила четыре года и три месяца колонии. Ее сообщники Алина Орлова и Виктор Смышляев приговорены к трем годам.

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