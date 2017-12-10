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17:44 (мск), источник: dostup1.ru

Пришла зима: на Южном Урале похолодает до минус 22 градусов

Осадки пройдут ночью и прекратятся днем.

Источник: РИА "Новости"

В ночь на понедельник 11 декабря синоптики прогнозируют похолодание до минус 22 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение Челябинского Гидрометцентра.

Ночью и днем в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью — минус 12−17 градусов, при прояснении столбики термометров опустятся до минус 22. Ветер северный, северо-западный, ночью порывы могут достигать 13 метров в секунду. Днем — 2−7 метров в секунду.

В Челябинске ночью 11 декабря облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ожидается минус 14−16 градусов. Днем — переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до минус 9−11 градусов. Ветер северный и северо-западный. Ночью — 4−9 метров в секунду, днем — 2−7 метров в секунду.

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