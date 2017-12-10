Пришла зима: на Южном Урале похолодает до минус 22 градусов
Осадки пройдут ночью и прекратятся днем.
Осадки пройдут ночью и прекратятся днем.
В ночь на понедельник 11 декабря синоптики прогнозируют похолодание до минус 22 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение Челябинского Гидрометцентра.
Ночью и днем в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью — минус 12−17 градусов, при прояснении столбики термометров опустятся до минус 22. Ветер северный,
В Челябинске ночью 11 декабря облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ожидается минус 14−16 градусов. Днем — переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до минус 9−11 градусов. Ветер северный и