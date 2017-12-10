Пришла зима: на Южном Урале похолодает до минус 22 градусов

Источник: РИА "Новости"

В ночь на понедельник 11 декабря синоптики прогнозируют похолодание до минус 22 градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на сообщение Челябинского Гидрометцентра.

Ночью и днем в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью — минус 12−17 градусов, при прояснении столбики термометров опустятся до минус 22. Ветер северный, северо-западный, ночью порывы могут достигать 13 метров в секунду. Днем — 2−7 метров в секунду.