На предстоящей неделе сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без света
Ростовские городские электросети сообщают об отключениях, запланированных на предстоящей неделе. Свет будут выключать по будням — с 9 до 17 часов.
Ростовские городские электросети сообщают об отключениях, запланированных на предстоящей неделе. Свет будут выключать по будням — с 9 до 17 часов.
11 декабря — садовые товарищества «Айра» и «Союз», поселок Верхнетемерницкий, а также пер. Кривошлыковский, 11−39, 12−44; ул. Буйнакская, 26−36, 29/93; ул. Граненная, 6, 8; ул. Магнитогорская, 3/28; ул. Циолковского, 9; ул. Батуринская, 10, 13/14; ул. Курортная, 25−41; ул. Литвинова, 16; ул. Андрея Сладкова, 96−174, 41−79; ул. Быковского, 2−46; ул. Мичуринская, 3А, 3−23, 23А; ул. Петрозаводская, 2−22, 3−23; ул. Рижская, 68−116, 63−91; ул. Манежная, 62−94, 69−101; ул. Череповецкая, 48−80; 47−79; ул. Содружества, 2−30, 5; ул. Подъездная, 25−33, 22−28; пер. Орджоникидзе, 51−69, 34−54; пер. Ашхабадский, 37−55, 22−40; ул. Галана, 2−26; ул. Гаккеля, 3−21, 2−18; ул.
12 декабря — ул. Кулагина, 1, 1/41; ул. Плеханова, 14; проспект Стачки, 31−39, 41/1, 53, 71; ул. Зорге, 33/4, 33/5, 39/2; ул. Кавказкий, 1−23А, 2−22; ул. Казбекский, 1−19, 2−30; ул. Куйбышева, 1−25, 10−30; проспект Шолохова, 214, 222−238; ул. Череповецкая, 2−46, 1−45, 45А; ул. Мичуринская, 1/25, 2/27, 31−33.
13 декабря — пер. Суздальский, 17, 19, 21, 23; ул. Батуринская, 2−8, 8/12; ул. Литвинова, 4, 8/1; ул. Плеханова, 1 А; проспект Стачки, 27, 27/2, 27А, 33; ул. Зорге, 33/4, 33/5, 39/2; ул. Ленина, 46А, 46Б, 46/2, 48, 48/2,48/3; ул. Погодина, 1, 5Б.
14 декабря — проспект 40 лет Победы, 63/12, 63/13, 63/15 и 63/16.
Также с 9 до 16 часов без электричества останутся:
11 декабря — ул. Станиславского, 280−300; ул. 7 февраля, 11−23, 12−20; ул. Очаковская, 61−79, 58−76; проспект Ворошиловский, 52; проспект Соколова, 61.
12 декабря — ул. Седова, 3−9, 2; проспект Ворошиловский, 4, 8; проспект Соколова, 59−61; ул. Красноармейская, 87−89.
13 декабря — ул. Лермонтовская, 169−177; проспект Чехова, 87.
14 декабря — проспект Ворошиловский, 52; проспект Соколова, 61.