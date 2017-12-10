На предстоящей неделе сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без света

На предстоящей неделе сотни домов в Ростове-на-Дону останутся без света

Ростовские городские электросети сообщают об отключениях, запланированных на предстоящей неделе. Свет будут выключать по будням — с 9 до 17 часов.