Гололедица прогнозируется ночью и утром 11 декабря на дорогах Беларуси

Будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку, утром и днем преимущественно по северо-западной половине страны осадки: снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. В ночные и утренние часы на дорогах гололедица. Местами слабые туман и гололед. Ветер западный с переходом на южный, порывистый.
Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 4−10 градусов, по западу — до минус 1−3 градуса, во второй половине дня повысится до минус 2 плюс 3 градусов, в юго-западных районах составит плюс 4- 6 градусов.
Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении 11 декабря. Объявлен оранжевый уровень опасности.