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15:49 (мск), источник: БЕЛТА

Гололедица прогнозируется ночью и утром 11 декабря на дорогах Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица ожидается ночью и утром 11 декабря на дорогах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку, утром и днем преимущественно по северо-западной половине страны осадки: снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. В ночные и утренние часы на дорогах гололедица. Местами слабые туман и гололед. Ветер западный с переходом на южный, порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до минус 4−10 градусов, по западу — до минус 1−3 градуса, во второй половине дня повысится до минус 2 плюс 3 градусов, в юго-западных районах составит плюс 4- 6 градусов.

Синоптики предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении 11 декабря. Объявлен оранжевый уровень опасности.

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