Гололедица прогнозируется ночью и утром 11 декабря на дорогах Беларуси

Будет облачно с прояснениями. Ночью по востоку, утром и днем преимущественно по северо-западной половине страны осадки: снег, мокрый снег, днем по западу с дождем. В ночные и утренние часы на дорогах гололедица. Местами слабые туман и гололед. Ветер западный с переходом на южный, порывистый.