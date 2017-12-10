Из-за стихии междугородние автобусы ходят только до Миасса
На трассе работают спасатели, пожарные, инспекторы ГИБДД.
На трассе работают спасатели, пожарные, инспекторы ГИБДД.
Погодные условия сказались на расписании междугородних автобусов. По рекомендации ГИБДД проезд пригородного транспорта ограничен, поэтому график движения необходимо уточнять в автовокзале.
Как сообщил диспетчер, в уфимском направлении автобусы едут только до Миасса. Причинам тому ограничение движения на трассе до 20.00 в районе поворота на Миасс. А позже водители не решатся выйти в ночной рейс по такой погоде.
— Ограничения касаются только большегрузов. Проводится комплекс мероприятий: на месте работают оперативные группы
По информации Упрдор «Южный Урал» самые опасные участки трассы отсыпаны