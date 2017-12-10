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17:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за стихии междугородние автобусы ходят только до Миасса

На трассе работают спасатели, пожарные, инспекторы ГИБДД.

Погодные условия сказались на расписании междугородних автобусов. По рекомендации ГИБДД проезд пригородного транспорта ограничен, поэтому график движения необходимо уточнять в автовокзале.

Как сообщил диспетчер, в уфимском направлении автобусы едут только до Миасса. Причинам тому ограничение движения на трассе до 20.00 в районе поворота на Миасс. А позже водители не решатся выйти в ночной рейс по такой погоде.

— Ограничения касаются только большегрузов. Проводится комплекс мероприятий: на месте работают оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, приведены в готовность мобильные пункты обогрева. Также работают 3 группы Уральского учебного спасательного центра МЧС России: всего 36 человек и 10 единиц техники повышенной проходимости. Проводится оповещение водителей, — сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

По информации Упрдор «Южный Урал» самые опасные участки трассы отсыпаны песко-соляной смесью — за ночь дорожники использовали 1389 тонн смеси.

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