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15:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Пять человек пострадали в результате ДТП в Анжеро-Судженске

Столкнулись Nissan Cefiro и Renault Logan.

Пять человек пострадали в субботу, 9 декабря, в городе Анжеро-Судженске в результате автоаварии, сообщает УГИБДД по Кемеровской области.

ДТП произошло около дома № 2 по улице Станционной. По предварительным данным, водитель Nissan Cefiro нарушил правила, не уступив дорогу при выезде с второстепенной дороги на главную. Его машина врезалась в Renault Logan.

Среди пострадавших в ДТП водитель и пассажир Nissan Cefiro, а также водитель и двое пассажиров Renault Logan.

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