Пять человек пострадали в результате ДТП в Анжеро-Судженске

Пять человек пострадали в субботу, 9 декабря, в городе Анжеро-Судженске в результате автоаварии, сообщает УГИБДД по Кемеровской области.

ДТП произошло около дома № 2 по улице Станционной. По предварительным данным, водитель Nissan Cefiro нарушил правила, не уступив дорогу при выезде с второстепенной дороги на главную. Его машина врезалась в Renault Logan.