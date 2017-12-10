Пять человек пострадали в результате ДТП в Анжеро-Судженске
Столкнулись Nissan Cefiro и Renault Logan.
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Столкнулись Nissan Cefiro и Renault Logan.
Пять человек пострадали в субботу, 9 декабря, в городе
ДТП произошло около дома № 2 по улице Станционной. По предварительным данным, водитель Nissan Cefiro нарушил правила, не уступив дорогу при выезде с второстепенной дороги на главную. Его машина врезалась в Renault Logan.
Среди пострадавших в ДТП водитель и пассажир Nissan Cefiro, а также водитель и двое пассажиров Renault Logan.