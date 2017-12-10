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17:42 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловскую дорогу закрыли для пассажирского транспорта из-за гололеда

Свердловская Госавтоинспекция запретила движение пассажирского маршрутного транспорта по дороге Ревда-Дегтярск-Курганово из-за плохого состояния полотна.

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Обслуживающая организация не обработала дорогу противогололедными средствами, сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД.

В адрес организаций, осуществляющих пассажирские перевозки по маршруту, в который входит автодорога, сотрудниками Госавтоинспекции направлены предписания об ограничении движения общественного транспорта до устранения выявленных недостатков, влияющих на безопасность дорожного движения.

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