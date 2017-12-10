Свердловскую дорогу закрыли для пассажирского транспорта из-за гололеда

В адрес организаций, осуществляющих пассажирские перевозки по маршруту, в который входит автодорога, сотрудниками Госавтоинспекции направлены предписания об ограничении движения общественного транспорта до устранения выявленных недостатков, влияющих на безопасность дорожного движения.