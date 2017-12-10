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16:53 (мск), источник: Интерфакс

В Москве после реконструкции открылся вестибюль станции метро «Фили»

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Восточный вестибюль станции метро «Фили» открылся в воскресенье после реконструкции, сообщила пресс-служба московского метрополитена.

«10 декабря, на полтора месяца раньше запланированной даты, для пассажиров открылся восточный вестибюль станции “Фили”. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина реконструкция была проведена в рекордные сроки — за 5 месяцев», — сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

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По словам собеседника агентства, в обновленном вестибюле была полностью заменена система отопления и вентиляции, остекление выполнено с помощью ударопрочных стеклопакетов, которые позволяют поддерживать комфортную температуру внутри помещений.

Как рассказали в пресс-службе столичной подземки, для отделки вестибюля использовались натуральный гранит, камень и керамогранит, срок службы которых составляет порядка 50 лет. «После реконструкции вестибюль был значительно расширен. Он стал просторнее на 15% и теперь его общая площадь более 800 кв.м», — цитирует пресс-служба слова первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова.

Турникетная линейка была увеличена в два раза: с 6 до 12 турникетов, отметил он.

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