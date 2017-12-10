В Москве после реконструкции открылся вестибюль станции метро «Фили»

«10 декабря, на полтора месяца раньше запланированной даты, для пассажиров открылся восточный вестибюль станции “Фили”. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина реконструкция была проведена в рекордные сроки — за 5 месяцев», — сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

По словам собеседника агентства, в обновленном вестибюле была полностью заменена система отопления и вентиляции, остекление выполнено с помощью ударопрочных стеклопакетов, которые позволяют поддерживать комфортную температуру внутри помещений.

Как рассказали в пресс-службе столичной подземки, для отделки вестибюля использовались натуральный гранит, камень и керамогранит, срок службы которых составляет порядка 50 лет. «После реконструкции вестибюль был значительно расширен. Он стал просторнее на 15% и теперь его общая площадь более 800 кв.м», — цитирует пресс-служба слова первого заместителя начальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова.