В Москве после реконструкции открылся вестибюль станции метро «Фили»
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Восточный вестибюль станции метро «Фили» открылся в воскресенье после реконструкции, сообщила
Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU — Восточный вестибюль станции метро «Фили» открылся в воскресенье после реконструкции, сообщила
«10 декабря, на полтора месяца раньше запланированной даты, для пассажиров открылся восточный вестибюль станции “Фили”. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина реконструкция была проведена в рекордные сроки — за 5 месяцев», — сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в
По словам собеседника агентства, в обновленном вестибюле была полностью заменена система отопления и вентиляции, остекление выполнено с помощью ударопрочных стеклопакетов, которые позволяют поддерживать комфортную температуру внутри помещений.
Как рассказали в
Турникетная линейка была увеличена в два раза: с 6 до 12 турникетов, отметил он.